La JSK vient de connaître un week-end animé et plein de nouveautés, bonnes et moins bonnes. Dans l'effectif comme dans la barre technique, les allers-retours s'annoncent nombreux et parfois même étonnants. Le retour du club à la stabilité et l'apparition de signes positifs quant aux perspectives à moyen terme attise les appétits. Ce week-end d'ailleurs, on a appris que des joueurs ont quitté le club alors qu'il passait en période difficile. Ainsi, des sources proches du club évoquent un désir de retour du joueur Lyes Chetti qui aurait contacté la nouvelle direction pour une éventuelle réintégration bien que cette éventualité soit difficile à réaliser, ce dernier étant encore sous contrat avec l'ES Tunis pour trois années. Un autre mouvement vient d'être confirmé au niveau de la barre technique durant ce week-end. Annoncée sur son compte personnel sur les réseaux sociaux, le lieutenant de Souayah, son concitoyen tunisien Wassim Mouala. Ce dernier expliquait d'ailleurs qu'il quitte le club pour des raisons familiales qui le contraignent à rester en Tunisie. Aussi, le coach Souayah qui perd un technicien chevronné devra chercher un remplaçant dans les jours qui viennent. À ce sujet justement, il semblerait, selon nos sources, que la direction lui donne carte blanche pour trouver un technicien de son choix. Sur un autre volet, il est à noter que les prochaines journées du championnat s'annoncent difficiles pour les Canaris malgré l'enthousiasme du président Yarichene. Ce dernier qui croit plus que jamais aux capacités de son club à jouer pour le titre devra, avec le coach, trouver la bonne formule pour affronter les grands clubs qui ont, eux aussi, dans leur viseur, le même titre. D'ailleurs, cette tâche difficile arrive à grand pas car une très prochaine rencontre prévue le 1er avril opposera les Canaris à l'USM Alger qui lorgne lui aussi le titre. Une confrontation programmée 3 jours seulement après celle que les camarades de Bensayah assureront devant l'US Biskra après plusieurs ajournements. En fait, les prochaines journées renseigneront plus sur la capacité du club kabyle à jouer le titre. À la 5e place actuellement, les Canaris sont appelés à faire mieux d'autant plus que les conditions sont propices. En effet, les joueurs ne semblent plus avoir le souci des salaires. Après le dénouement des difficultés financières, la direction a pu régler quelques mensualités dans l'optique de calmer la colère des joueurs. Une colère qui a d'ailleurs causé d'énormes soucis aux entraîneurs qui se sont succédé à la barre technique. Ces derniers ne pouvaient en effet pas avoir de rendement avec des joueurs au moral aussi bas. Enfin, il convient de rappeler que les supporters qui reviennent peu à peu dans les gradins commencent à y croire. Le titre de championnat est désormais à la portée à la condition, avancent-ils, que les joueurs restent concentrés. Le classement actuel ouvre en effet les portes grandes ouvertes sur toutes les possibilités. Et c'est, justement, ce qui fait le charme de la balle ronde.