Il faut dire que les conditions étaient propices pour les évènements qui ont secoué ce week-end le club le plus titré d'Algérie, la JS Kabylie. Contre toute attente, les Canaris ont été défaits sur leur terrain par le MC Alger (0-1), en match comptant pour la mise à jour du calendrier. Une petite marge qui a provoqué des ricochets ayant bouleversé la situation au niveau de la direction.

Dans sa déclaration à la presse après la rencontre, Yazid Yarichène n'est pas passé par quatre chemins pour dire clairement et vraisemblablement qu'il n'est désormais plus président du club. La décision, même précipitée par le mauvais résultat à domicile, ne semble pas être hâtive, car en plus de la déception liée à la défaite, Yarichène est également monté au créneau pour pointer une volonté de nuire à la JSK, mais sans citer les parties incriminées. En tout état de cause, le président a annoncé, lui- même, sa démission en public et devant les médias présents. Une décision qui ne peut souffrir d'équivoque. La JSK devra se chercher un autre président dans une conjoncture qui apparaît clairement difficile au vu des résultats, de l'élimination en coupe de la CAF et surtout avec des joueurs qui n'ont pas encore reçu la grande partie de leurs mensualités.

En effet, la crise s'est aggravée au niveau du club avec la récente montée au créneau de certains joueurs qui ont dénoncé un mauvais traitement de la précédente direction conduite par Cherif Mellal. Un sentiment déclenché visiblement par le propos de Yarichène qui promettait un nettoyage au sein de l'effectif dans les prochains jours.

Aussi, de nombreux joueurs se sont sentis visés par ces propos et n'ont pas hésité à le dire. D'ailleurs, pour bon nombre de supporters, les récentes prestations sont dues justement à cette crise. Ainsi, la JSK se retrouve encore une fois au centre de la tempête avec les conséquences qui vont sans nul doute être au rendez-vous dans les prochaines semaines. Jusqu'à hier, la démission de Yarichène, même très commentée sur les réseaux sociaux, n'a provoqué aucune réaction ni parmi les anciens joueurs et dirigeants ni de l'ex-direction menée par Mellal, Abdeslam et Iboud.

Il n'y avait non plus aucune réaction de la part des principaux dirigeants ayant amené à la tête Yarichène à l'instar de Malek Azlef. Le silence était encore de mise, hier vendredi, en attendant d'inévitables rebondissements dans les quelques heures à venir.

Enfin, pour revenir au terrain, il convient de noter que les Canaris qui ont cédé les 3 points de la rencontre au MCA restent coincés dans le milieu du tableau loin, très loin derrière le leader. Le Mouloudia, par contre, a grandement profité de sa victoire pour remonter jusqu'à la 5e place en attendant des jours meilleurs.