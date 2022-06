Le Comité international olympique et le Comité international des JM ont organisé un Webinaire pour la manipulation des compétitions sportives lors des Jeux d'Oran. Cette importante réunion a réuni des experts internationaux du CIO, les chefs de mission des 26 CNO qui participeront à la 19e édition des JM, le secrétaire général du CIJM, Iakovos Filippousis, et le président de la commission de coordination Taranto 2026, Stavri Bello. Evangelos Alexandrakis, responsable des contacts avec les CNO au sein de l'unité du Mouvement olympique sur la prévention de la manipulation des compétitions, Laura Schoch et Rida Ahmed ont présenté la stratégie du CIO et souligné l'importance d'un tel projet pour les CNO. L'éducation des jeunes athlètes par le CIO se poursuivra lors des JM à Oran afin d'apprendre à repérer des informations pour des matchs truqués et à signaler d'éventuelles manipulations de compétition dans le cadre d'une éventuelle participation aux prochains Jeux olympiques. Le CIJM a remercié le CIO pour sa contribution à la lutte commune contre toutes les formes de triche qui menacent à la fois l'intégrité et l'essence du sport.