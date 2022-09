La sélection algérienne de football qui se trouve depuis lundi à Oran, continue à se préparer activement pour ses deux prochains matchs amicaux face à ses homologues de la Guinée et du Nigeria, les 23 et 27 de ce mois, au stade de 40 000 places du complexe sportif Miloud-Hadefi. Belmadi et ses joueurs affronteront, demain, à partir de 20h, la Guinée, dans une première rencontre de l'équipe algérienne à Oran depuis sa dernière apparition dans cette ville en 2005. D'ailleurs, saisissant cette occasion, le coach national, Djamel Belmadi, a fait savoir, qu'il était content de domicilier les deux rencontres amicales de son équipe à Oran, promettant que les Verts évolueront, dans l'avenir, dans d'autres villes du pays «là où les stades seront prêts pour accueillir leurs matchs». Il faut bien faire remarquer que la sélection nationale n'a pas bénéficié cette fois-ci d'un grand engouement du public pour des raisons de manque véritablement d'enjeu pour ces deux matchs amicaux, qui entrent dans le cadre de la préparation des Verts pour les éliminatoires de la CAN-2023. Et pour expliquer ce changement de domiciliation du stade du Centre technique de Sidi Moussa à Oran, Belmadi avait fait remarquer que l'état de la pelouse du stade Tchaker est catastrophique, alors que la pelouse du stade d'Oran est bien meilleure et sied à des matchs internationaux.

Pour ces deux matchs amicaux, Belmadi compte sur ses cadres habituels, Slimani, Mahrez et autres, Delort, Ounas, sans oublier les deux natifs d'Oran, Belaïli et Benayada, pour garder cette stabilité de l'équipe, tout en pensant à intégrer de nouveaux joueurs qu'il a tenu à mettre dans le bain. Une bonne manière de gérer la transition et réussir la complémentarité entre les anciens et les nouveaux. Et comme ce sont deux matchs amicaux, Belmadi pourrait bien effectuer un turn-over pour donner la chance à tous ses éléments. Les jeunes joueurs doivent donc montrer d'emblée leur bon niveau pour prétendre avoir une place dans cette sélection «A» dont les places sont devenues de plus en plus chères. En jouant à domicile, il est donc tout à fait normal de s'attendre à un jeu offensif des Verts devant cette redoutable équipe de la Guinée. Celle-ci a d'ailleurs rejoint Oran lundi. Sur le plan de l'effectif de la Guinée on remarquera les absences de leur joueur, sociétaire du club anglais, Liverpool, Nabi Keita, dont l'état physique a été jugé par le médecin très juste. D'ailleurs un communiqué de la fédération guinéenne, FEGUIFOOT, précise qu' «En raison de son état de santé physique, le staff technique de l'équipe nationale de Guinée a pris la décision finale de laisser le joueur poursuivre le protocole de traitement de son club. Cela vise à lui permettre de retrouver la compétition au plus vite et être disponible pour les prochaines échéances en équipe nationale et en club.» La même source a également précisé que « selon le rapport médical transmis par le Liverpool Football Club, Naby Kéita est jugé trop juste pour les deux matchs de la Guinée». D'autre part, son compatriote Saidou So est aussi out pour ce match contre les Verts dans la mesure où il s'est blessé à la cheville et a même été remplacé par Abdoulay Sylla.

Enfin, il est utile de noter que le Syli national, donnera la réplique également à la Côte d'Ivoire, le 27 septembre à Amiens en France, dans un autre match amical comptant pour la fenêtre FIFA de ce mois de septembre 2022.