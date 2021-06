Durant le dernier match au stade d'Oran, opposant les poulains de Madjid Bouguerra, le patron des «locaux», aux Libériens qui avaient été défaits par la plus petite des marges (0-1) par l'Egypte de Mohamed Salah, a retenu mille et une attentions des connaisseurs en football! Le milieu de terrain avait été occupé par des «pépites»! Les enfants du Paradou AC, Adam Zorgane et Abdelqahar Kadri, qu'il est superflu de présenter et un troisième larron, le n° 10 du CR Belouizdad, Amir Sayoud, ou si vous voulez faire plaisir à notre cher ami Maâmar Djebbour de la Chaîne 3, «Le Prince», dont il est inutile d'en parler longuement, mais qu'il est impératif de présenter tout de même, jeudi, il s'est fait discret tant les trois supers grands joueurs évitaient de se marcher sur les orteils. Si Amir avait fait un travail de fourmi, Adam, celui d'un architecte, Kadri, lui, était comparable au meunier qui était à la fois, au four et au moulin! Quelle classe, quelle vitesse, quelle vision de jeu! Quel placement sur le terrain, que ce Kadri! Sayoud se signalait par son acharnement à récupérer des ballons que les Libériens, à tout prix, cherchaient avec force et envie d'envoyer au fond des filets de Medjadel, qui a passé une agréable soirée, à part le très beau but surprise encaissé lors du premier quart d'heure de jeu, que les Verts avaient pourtant, dominé de long en large! Sur le terrain et le banc, les Benhamouda, Bouguerra, Laouafi, Lamara, Belaïd, Messsaoudi, Keddad, Kendoussi, Mrezigue, Deghmoum, Haddad, Debbari, Masmoudi, surveillaient les lieux, alors que devant, les Belloumi, Ghacha, Amoura et Belkacemi tiraient sur tout ce qui bougeait. Le nombre élevé de remplaçants (10) ne nous a pas permis de voir leur vrai visage, c'est pourquoi nous nous contentons de saluer leur participation, en attendant de les voir évoluer efficacement et plus longuement, capés sur les pelouses du pays. Ces appréciations ne sont pas tombées du ciel, mais récoltées, çà et là, sur les terrains, grâce à la TV qui nous a toujours transmis les matchs, qui nous inspirent pour ces heureuses et enrichissantes participations.