Un grand évènement de voile, intitulé test-event, sera organisé au mois de juin prochain à Oran, pour préparer les Jeux méditerranéens de 2022, prévus dans cette même ville de l’Ouest algérien, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAV).

Un évènement organisé par la FAV, en étroite collaboration avec le Comité d’organisation des jeux méditerranéens de 2022 (COJM), la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran, ainsi que la Ligue locale de voile. Outre les athlètes (messieurs et dames) qui seront engagés dans ces JM-2022, « ce test-event permettra également de préparer les organisateurs », et ce, en les confrontant déjà à la préparation et la gestion de l’évènement du mois de juin.

La date exacte de cette compétition n’a pas encore été arrêtée par la FAV, mais elle devrait le faire incessamment, après avoir trouvé un compromis avec les différentes parties prenantes.