Après avoir été tenu en échec par une coriace équipe malienne (1-1), mercredi dernier, la sélection algérienne de football sera, aujourd'hui, devant l'une des meilleures équipes nationales européennes, à savoir la Suède. Ce nouveau test «grandeur nature» intervient pour le coach national Djamel Belmadi et ses joueurs, dans une période difficile que traverse notre sélection avec le doute qui commence à s'installer au sein du groupe. Suède -Algérie est une 5e affiche amicale entre les deux sélections qui ont été deux barragistes malheureux des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui est programmée, aujourd'hui, dans la ville suédoise de Malmö à l'Eleda Stadium, à partir de 20h30 (heure algérienne). Le sélectionneur de la Suède, Janne Andersson a convoqué 24 éléments pour deux matchs amicaux, le premier contre le Mexique et le second face à l'Algérie lors de cette trêve internationale du mois de novembre. Pour le premier match, la Suède s'est imposée face aux Mexicains sur le score de deux buts à un, alors qu'au même moment l'Algérie a été tenue en échec par le Mali (1-1). Belmadi et ses joueurs ne doivent pas sous-estimer ces Suédois très rodés en matière de rencontres de haut niveau, surtout qu'ils font partie de ces sélections qui jouent leurs matchs amicaux, comme si c'était une compétition à enjeu. Le sélectionneur de la Suède ne tarit pas d'éloges envers les Verts en déclarant: «Nous allons affronter une équipe solide et difficile à gérer. L'Algérie est l'une des équipes du gratin du football africain. Cette rencontre ne peut qu'être bénéfique pour nous», dira-t-il. Le sélectionneur suédois indiquera aussi: «Notre adversaire est têtu, cela nous servira dans nos préparatifs pour les prochaines échéances.» Et d'ajouter: «J'ai hâte de revoir l'équipe. Ce sera une collection intéressante avec deux matchs d'entraînement contre deux bons adversaires. Ce sera aussi mon premier match international à Malmö, ce sera vraiment amusant de ressentir la pression à domicile dans l'arène,» dit-il dans des propos rapportés par le site de la fédération suédoise de football. De son côté, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi estime que «Concernant la Suède, c'est un autre style de jeu contre une solide équipe européenne, qui va nous mettre dans une situation d'extrême vigilance. Il y a des joueurs de très haute qualité. Nous allons faire en sorte de continuer à grandir face à une équipe qui va mettre du rythme...». Aujourd'hui, le sélectionneur national s'est retrouvé en train de compter les joueurs absents qui, pour blessures, qui pour des circonstances spécifiques relatives aux rapports entre leurs clubs et le sélectionneur national. Sans diminuer de la valeur de cette formidable équipe malienne, d'ailleurs l'une des sélections dans le top dix des pays africains et c'était là l'un des critères de choix de Belmadi de rencontrer une des équipes du continent se trouvant dans le top 10 du classement FIFA. Ceci dit, cette fois-ci, il s'agit pour les joueurs de Belmadi de défier une sélection de très haut niveau et surtout avec des joueurs vraiment expérimentés et évoluant en Europe. Et comme les deux coachs, algérien et suédois, comptent sur leur équipe diminuée, par quelques absences de taille, elles partent dans ce cas de figure équitablement. Ceci dit, un autre facteur commun est à signaler du côté des deux sélectionneurs: lors de leur premier match amical, les deux sélectionneurs ont laissé certains joueurs «cadres» pour le second match, soit celui d'aujourd'hui. Ce qui veut dire, tant pour Belmadi que pour Andersson, ils ont tous deux tablé sur cette rencontre pour tenter de voir le degré du niveau de préparation de leurs joueurs, pour ne pas dire, aussi bien du côté physique que du côté technico-tactique. Les deux sélectionneurs préparent leurs équipes pour les prochaines échéances où, ils comptent sur leurs joueurs pour éviter les erreurs précédentes et surtout celle qui les a fait éliminer de leurs différentes compétitions respectives. Et si, le sélectionneur de la Suède a accepté de disputer ce match à domicile, car le sélectionneur algérien voulait que ce deuxième match se joue hors de l'Algérie, c'est parce qu'il veut voir ses joueurs at-home face à une des meilleures formations en Afrique. Quant à Belmadi, il veut voir ses joueurs hors du pays se mesurer à un football largement différent de celui des sélections africaines, mais surtout face à ces joueurs aussi physiques que très techniques en matière du jeu à onze. D'ailleurs, Belmadi pourrait aussi voir le degré de complémentarité et de coordination entre ses joueurs puisqu'il s'agirait dans cette rencontre des joueurs habituellement titulaires chez les Verts. Enfin, et en dépit du fait que c'est une rencontre amicale, l'importante présence des supporters algériens pourrait être la bonne surprise lors de ce match. Ainsi, selon les derniers chiffres de vente des billets, le public algérien ne manquerait pas au rendez-vous face à la Suède, à Malmö, ce samedi...