La préparation aux Jeux islamiques de Konya ne s'est pas déroulée comme prévu pour l'Équipe nationale des moins de 23 ans. En effet, pas moins de cinq joueurs sur les 28 convoqués ont manqué à l'appel de Noureddine Ould Ali. Une situation désolante pour le sélectionneur national. «Pas satisfait de l'effectif que j'ai entre les mains. On avait établi une liste élargie le mois d'avril dernier, malheureusement la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, puisqu'on est arrivé au stage amoindri. Des joueurs convoqués n'ont pas répondu présent, du moins leurs clubs ont refusé de les libérer, ce qui est déplorable et regrettable», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la FAF. Ainsi, pour ce rassemblement qui s'est tenu à Alger du 20 au 25 juillet au Centre technique national de Sidi Moussa, Ould Ali a composé avec l'effectif dont il disposait. Par ailleurs, la sélection nationale des moins de 23 ans sera de nouveau en regroupement à partir de demain, et ce, jusqu'à son départ en Turquie pour prendre part au tournoi de football fixé du 9 au 18 août 2022. ET cet ultime stage risque aussi d'être perturbé, dans la mesure où certains clubs font des pieds et des mains afin de récupérer leurs joueurs et leur permettre de suivre la préparation d'intersaison avec leurs équipes respectives. C'est le cas de le dire pour le CR Belouizdad, qui compte 5 éléments retenus par Ould Ali. Organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique (ISSF), le tirage au sort de la compétition a placé la sélection algérienne dans le Groupe A, en compagnie du Sénégal, de la Turquie et du Cameroun. Le groupe B est composé de l'Arabie saoudite, du Maroc, de l'Azerbaïdjan et de l'Iran. Le premier tour qualificatif se disputera du 19 au 27 septembre prochain. La phase finale, quant à elle, se jouera du 2 au 26 novembre 2023, au Maroc. La dernière édition s'est déroulée à Bakou du 12 au 22 mai 2017. Tandis que les Jeux de 2025 auront lieu au Cameroun.

R. S.