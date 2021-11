En confirmant le déroulement du stage pré-compétitif au Qatar, en vue de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 au Cameroun (reportée à 2022, Ndlr) du 9 janvier au 6 février, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, a précisé que «notre principal objectif est de préserver notre titre». «Nous sommes préparés à cet objectif et nous sommes conscients que nous serons attendus au tournant par nos adversaires», a-t-il fait savoir.

La sélection algérienne de football, championne d'Afrique en titre, évoluera dans le groupe E, en compagnie de la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, et la Côte d'Ivoire. Les Verts entameront la défense de leur titre, le mardi 11 janvier 2022, en affrontant la Sierra Leone, au stade de Japoma à Douala (14h, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h), puis la Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h). Amara a confirmé également: «Nous allons commencer par un stage pré-compétitif au Qatar, avec au menu 2 matchs amicaux contre des adversaires africains, dont je préfère taire les noms actuellement, avant de s'envoler ensuite directement pour Douala».

Concernant les rumeurs faisant état d'un malentendu entre le premier responsable de la Fédération algérienne et celui de la barre technique de l'Equipe nationale, Djamel Belmadi, Amara a clarifié la situation en soutenant: «J'entretiens d'excellentes relations avec Djamel Belmadi. Nous travaillons pour le même objectif, nous avons une sélection qu'il faudra encourager pour qu'elle atteigne ses objectifs.»

Il y a lieu de rappeler que le choix de se préparer à Doha avait été déjà adopté avant la dernière CAN-2019 en Egypte, remportée par l'Algérie.

Les Verts avaient disputé 2 tests amicaux avant leur départ au Caire: face au Burundi (1-1) et au Mali (3-2). Ainsi donc la première étape de celle-ci, sera entamée durant la troisième semaine du mois de décembre au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, et qui concerne dans un premier temps, les joueurs qui évoluent dans les championnats européens, dont la trêve hivernale est prévue à partir du 20 décembre.

Ensuite, l'effectif des champions d'Afrique, appelé à prendre part à la CAN-2021, sera au grand complet à partir du 27 décembre prochain. Des joueurs à l'image de Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengla dbach/Allemagne), Youcef Atal (OGC Nice), ou encore Haris Belkebla (Stade brestois), devraient constituer le 1er contingent à rejoindre Sidi Moussa.