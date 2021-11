«Rendre à césar ce qui appartient à César». Une telle maxime terrain d'application chez les Oranais connus pour cette tradition, en l'immortalisant à la mémoire des hommes ayant marqué leur histoire et celle de leur ville. C'est dans ce sens qu'ils ont tenu à faire valoir les consécrations du chef spirituel du football des Hamraoua, Kacem Elimam. Dans le tas, ils viennent de baptiser le stade de proximité d'El Hamri en son nom, à l'occasion d'un match-gala organisé par les supporters du club, dans lequel les anciens joueurs ont pris part. Cette rencontre se veut être un acte de reconnaissance vis-à-vis de l'homme ayant consacré sa vie au bien des Oranais, au sport et à toutes ses oeuvres et ses consécrations, qu'il a réalisés, aussi bien dans le sport que dans d'autres créneaux, sans pour autant juger utile de crier sous les toits ni rémunérer ses exploits lors des différentes rencontres auxquelles le défunt prenait part. Kacem Elimam était moudjahid. Il a été arrêté et incarcéré à El Asnam de 1956 à 1962. Sapeur- pompier de profession, il a sauvé des centaines de vies humaines et éteint plusieurs centaines d'incendies pour ne pas dire plus. Il a, à plusieurs reprises, sauvé également le club phare de l'Ouest, le MC Oran. Il est rentré par la grande porte dans l'histoire commune du football algérien et du MCO, club pour lequel l'homme a sacrifié 50 longues années de sa vie, rien que pour le maintenir parmi les clubs de l'élite. Ces dernières oeuvres visaient à remettre le club sur les rails suite à son intrigante relégation amèrement subie par les Oranais, suite à son échec devant l'AS Chlef. En une seule saison (2008-2009), le MCO a, grâce à l'abnégation du défunt, retrouvé son aura et redonné la joie aux Oranais qui ne jurent que par le MCO. Aucun des Oranais n'omet ni n'ignore la riche histoire de l'homme décédé deux années seulement après avoir remis le prestigieux MCO dans la cour des Grands, une année après sa relégation. C'est d'ailleurs cela qui sert toujours d'arguments pour les fans du club lorsque les débats sont lancés sur les perspectives du football à l'aune des mutations qu'il connaît. «Faites comme Kacem ou bien laissez la place à ses semblables», réitère-t-on à chacune des occasions. «C'est grâce à Elimam», disent d'autres, réitérant qu'avec ce dernier, le MCO a connu une bonne part des consécrations en football, dont le premier titre de champion d'Algérie (1970-71), la coupe d'Algérie 95-96 et la coupe de la Ligue en 1995. Avec lui, le MCO avait également arraché deux Coupes arabes des vainqueurs de coupe et la Supercoupe arabe. Kacem Elimam, un nom et un symbole du club d'El Hamri a été un humble serviteur du mouvement sportif, affirment tous ceux qui l'ont connu ou approché. «Il a sacrifié sa vie pour ce club mythique d'El Hamri», ne cessent de rappeler les anciens et les nouveaux du MCO. Et ce n'est pas tout. En conjuguant ses efforts avec deux autres ténors du football algérien, Houari Bediar et Abdelkader Fréha, Elimam a, pour la première fois, mis en place le comité des supporters. L'ancien meneur de jeu des Fennecs, Lakhdar Belloumi, disait toujours que «Kacem Elimam est une légende que l'Oranie a perdue». Repose en paix guerrier!