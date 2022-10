Les joueurs de l'Équipe nationale algérienne de football, drivée par Djamel Belmadi devraient rentrer en stage au mois de novembre prochain, après que la FIFA eut annoncé ses dates pour ce mois. Ainsi, le prochain stage est prévu entre le 14 novembre et le 20 du même mois. Au même moment, les férus des Verts sont toujours dans l'expectative concernant les noms des adversaires des Verts dans ces deux matchs amicaux ainsi que la domiciliation des deux rencontres. En attendant une annonce officielle de qui de droit, on remarque que différents médias rapportent que les Verts doivent jouer d'abord un match amical contre une sélection africaine le 16 novembre, avant de rencontrer une sélection européenne le 19 novembre prochain. On évoque les noms de l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Mali, la Suède, et la Mauritanie. Mais rien n'a officiellement encore été annoncé. Pis encore, on ne connaît même pas le programme exact de ce stage, le jour du déroulement des matchs et leur lieu. Des rumeurs font écho du nouveau stade de Baraki, inauguré à cette occasion, d'autres du stade du 5- Juillet. Cette dernière possibilité est la plus probable du fait que d' autres infrastructures sportives sont concernées par le championnat d'Afrique des nations (CHAN 2023) qu'organisera notre pays au début de l'année prochaine. Par ailleurs, et concernant le second match amical, on relève qu'il était question de le disputer en France. Mais, apparemment les autorités françaises n'ont pas encore répondu à la demande de la Fédération algérienne de football.

On cite comme lieu de déroulement de cette seconde rencontre amicale, Marseille, Le Havre ou Sochaux en France, soit enfin Stockholm en Suède. Seulement, même si les Suédois sont plutôt favorables à jouer chez eux, le sélectionneur des Verts, veut disputer les deux matchs en Algérie. En tout cas, force est de constater que le programme du sélectionneur Djamel Belmadi, les noms des joueurs à convoquer et les lieux de rencontres, ainsi que les adversaires des Verts n'ont toujours pas été dévoilés. Il ne reste que deux semaines avant le premier match amical prévu en Algérie. Or, sous d'autres cieux, les programmes des Équipes nationales sont préparés et annoncés une... année auparavant. À la Fédération algérienne de football, on prend tout son temps pour de simples matchs amicaux! À moins que la FAF et le sélectionneur national fassent le «black-out» sur le sujet. Cela du moins jusqu'à la prochaine conférence de presse de Djamel Belmadi.

Wait and see...