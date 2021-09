Après les problèmes rencontrés par le champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad à Uyo, au Nigeria, où la délégation algérienne a été mal reçue, les joueurs sont décidés à revenir avec un bon résultat face à l'équipe locale, Akwa United, pour le compte du match aller du tour préliminaire de la Champions League. La rencontre est prévue, cet après-midi, à partir de 15h au stade international de Godswill Akpabio. Elle sera dirigée par l'arbitre ivoirien central, Clement Franklin Kpan, qui sera assisté dans sa tâche par ses deux compatriotes, Koabinan Prospère et Nouho Ouattara. Cette entame de la saison pour les Belouizdadis, s'annonce des plus difficiles dans la mesure où, ils ont déjà enregistré le départ de leur coach principal, Zoran Manojlovic. Le coach serbe a quitté l'équipe, après avoir mal pris, dit-il, la manière avec laquelle son cas a été géré par les dirigeants du Chabab. Ceci dit, le CRB s'est donc déplacé au Nigeria, avec à la barre technique, Salim Sebaâ et Karim Bakhti, lesquels tenteront de bien débuter l'aventure africaine contre les champions nigérians. Auréolés de leur titre de champion d'Algérie et quart de finaliste de la précédente édition de la LDC, les Rouge et Blanc ont débuté la préparation depuis une dizaine de jours avec une ultime séance, mercredi dernier, avant de rallier, jeudi, le Nigeria. En effet, le voyage a duré 24 heures, puisque les joueurs n'ont rejoint leur hôtel que dans la matinée de vendredi. Jeudi, la délégation algérienne est arrivée à Abuja vers 15h30 et y restée plusieurs heures, en raison d'une panne technique du vol qui l'avait transportée. Et ce n'est pas tout, puisqu'une fois arrivés à Uyo, les Algérois ont été livrés à eux-mêmes, en l'absence des représentants de l'ambassade et du club adverse. Après plusieurs autres heures d'attente, ils ont rejoint leur résidence, vendredi matin. Après une première séance d'entraînements sur un terrain proche de l'hôtel, les joueurs du CRB se sont entraînés, hier, sur la pelouse du stade où doit se dérouler la rencontre, aujourd'hui. Il est important de signaler que les responsables d'Akwa United ont recruté 11 nouveaux joueurs, tout en libérant certains cadres de l'équipe. Et justement à propos de l'effectif, il est à noter que les Belouizdadis, qui seront amoindris par le départ de leur meilleur artilleur, Amir Sayoud, parti monnayer son talent en Arabie saoudite, miseront sur un groupe expérimenté. L'attaquant belouizdadi, Khalfallah a déclaré: «Si cette équipe a atteint cette compétition, c'est qu'elle a de la qualité. On s'attend, par conséquent, à une rencontre très difficile.» Il ajoute: «On a bien préparé ce match et on va l'aborder avec la volonté de revenir avec un bon résultat. On dispose d'une bonne équipe qui peut faire beaucoup de choses.» Mais, il faut savoir que les Belouizdadis n'ont aucune information sur ce nouveau champion du Nigeria. C'est dire qu'ils vont donc vers l'inconnu et vont découvrir cette formation nigériane. Le staff technique du Chabab peut compter sur les joueurs qui sont restés au club, mais qui risquent de souffrir sur le plan physique dans la mesure où ils viennent de terminer une très longue saison, sans avoir eu beaucoup de temps pour récupérer. Ce qui avantage logiquement l'équipe adverse, qui, de surcroît jouera à domicile. Au passage, il est important aussi de noter le grand travail effectué par le préparateur physique, Aymen Nouadri, qui a eu beaucoup de difficultés à remettre sur pied les joueurs afin d'aborder cette première échéance de la saison dans de bonnes conditions. En tout cas, les joueurs sont décidés et surtout sont unanimes à déclarer qu'ils fourniront tous les efforts pour revenir avec un bon résultat, leur permettant d'aborder le match retour décisif à Alger dans la sérénité.