Après un long périple, la délégation de la JS Saoura a rejoint l'Afrique du Sud, vendredi, en transitant par Le Caire et ce, dans la perspective de rencontrer, aujourd'hui à 17h, Orlando Pirates, pour le compte de la 1ère journée de la phase de poules de la coupe de la CAF. La délégation du représentant algérien a quitté Bechar, dans l'après-midi de mardi pour rejoindre la capitale, Alger. Après y avoir passé deux nuits, elle s'est envolée en direction du Caire afin de prendre la correspondance pour l'Afrique du Sud. À leur arrivée en Afrique du Sud, les gars de la Saoura ont effectué les tests PCR avant de s'entraîner pour la 1ère fois dans l'après-midi. Le chargé de communication du club, Abdelwahab Houceini, a déclaré que le groupe qui s'est préparé pour cette rencontre sous la houlette du coach Kaïs Yaâkoubi, est conscient de la lourde mission et compte bien ramener un résultat positif. «Tous les joueurs ont été du voyage, à l'exception du milieu de terrain Daoudi Mohamed, qui est blessé et est pris en charge actuellement à Bechar», a-t-il ajouté. Le staff technique de la JSS a incorporé dans l'effectif, le jeune attaquant Ben Yezli Islam (19 ans) qui participera pour la 1ère fois à une compétition africaine. Houceini a confié qu' «il n'y avait pas une préparation spécifique pour cette rencontre». «L'équipe s'est tout de même préparée dans de bonnes conditions. Et nous sommes bien concentrés sur notre participation africaine», fait-il savoir. À souligner qu'en plus de la JS Saoura et Orlando Pirates, le groupe B comprend également Al-Ittihad (Libye) et Royal Léopards (Eswatini) qui a éliminé la JS Kabylie au précédent tour. En championnat d'Algérie, la JS Saoura reste sur un semi- échec à domicile face au RC Arba (0-0), match disputé le 5 février dernier. L'équipe se trouve actuellement à la 2e place du classement de la Ligue 1 avec un total de 32 points, soit à 4 points seulement du leader, champion honorifique de la phase aller et champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad. En ce mois de février, l'équipe du président Mohamed Zerouati aura un marathon à effectuer. Après le match d'aujourd'hui, en effet, les gars de Bechar recevront Royal Leopards dimanche prochain pour le compte de cette même coupe de la CAF. Par la suite, ils seront en appel à Relizane pour disputer leur match de championnat contre le Rapid local. Quatre jours plus tard, il recevront l'US Biskra pour le compte du championnat d'Algérie de Ligue 1 et enfin, ils disputeront le 27 février prochain leur match de la coupe de la CAF en déplacement face aux Libyens d'Al-Ittihad.