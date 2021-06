Les trois athlètes algériens de powerlifting, Hocine Bettir, Hadj-Ahmed Beyour et Samira Guerioua ont réalisé un sans-faute, lors de la 11e édition de la Coupe du monde de para-powerlifting de Fazza, à Dubai (Emirats arabes unis), avec à la clé, trois billets pour les Jeux paralympiques de Tokyo (24 août -5 septembre), à la grande satisfaction du staff technique national. En effet, les powerlifteurs algériens ont souffert de la situation sanitaire causée par la pandémie de Covid-19, ratant trois compétitions qualificatives au JP2020 au cours du mois, mai: la Coupe du monde de Manchester et les tournois de Pattaya en Thaïlande et de Tbilissi en Géorgie. À Fazza, Hadj-Ahmed Beyour a réussi l'essentiel, avec un 3e et dernier essai chez les -49kg, comptabilisé à 147kg, suffisant pour lui offrir la 6e place du tournoi, et surtout la 7e position au classement paralympique, synonyme d'une place réservée aux JP-2020. L'euphorie s'est poursuivie à Dubai, après la confirmation de qualification de Samira Guerioua chez les -45kg, une catégorie, pourtant à laquelle elle n'avait pas pris part lors du rendez-vous de Fazza. Guerioua participera pour la deuxième fois consécutive, à des JP après ceux de Rio en 2016, où elle avait reçu une invitation. L'apothéose de la participation algérienne à la Coupe du monde de Fazza-2021 était la très bonne prestation du chef de file du para-powerlifting, Hocine Bettir qui s'est distingué en arrachant la médaille d'or chez les -65kg, après avoir réussi une barre à 191kg à son dernier essai, devant le Chinois Jorge Carinao (190kg aussi à son 3e essai). Grâce à sa belle prestation à Fazza, Hocine s'est adjugé l'or et s'est hissé à la 4e position au classement paralympique, assurant du coup, sa présence, pour la seconde fois de suite, aux Jeux paralympiques, après l'édition 2016.