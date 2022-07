La prochaine CAN n'aura pas lieu en été 2023, mais en janvier 2024. C'est ce que vient d'annoncer, ce dimanche, la Confédération africaine de Football (CAF). Ce changement de planning a été décrété en raison du retard constaté dans la préparation par le pays hôte, à savoir la Côte d'Ivoire. Lors de la réunion exécutive qui s'est tenue à Rabat, en marge de la coupe d'Afrique des nations féminine 2022 qui s'est ouverte samedi, le patron du football africain, Patrice Motsepe, a cependant pointé du doigt les conditions climatiques pour expliquer ce choix de dates. Il a assuré que les préparatifs ivoiriens pour cette compétition ne sont pas en cause: «Je dois vous dire que je suis tellement fier du bon travail réalisé par la Côte d'Ivoire, avec d'excellents progrès. Le principal problème ici est fondamentalement la pluie, le climat. C'est la seule et unique raison pour laquelle le Comité exécutif de la CAF a décidé de déplacer la CAN en Côte d'Ivoire en janvier/février 2024.» Or, le climat en terre ivoirienne était connu de tous dès l'attribution de l'organisation, il y a de cela plusieurs années. C'est la deuxième fois de suite que le tournoi phare du continent africain est retardé. Cela s'était déjà produit avec l'édition précédente au Cameroun. Mais, à l'époque, c'était essentiellement à cause de la crise du Covid-19. Il n'y aura, donc, pas d'épreuve continentale en 2023 et pour la première fois depuis 2012, la CAN se disputera lors d'une année paire. À noter que la CAN 2025 risque aussi de connaître un changement de date, voire même une délocalisation. La Guinée, pays organisateur, n'est pas du tout prête pour accueillir l'évènement. L'Algérie pourrait se substituer à cette nation. Il a été aussi décidé de lancer la Ligue des Champions africaine à partir d'août 2023. Patrice Motsepe, le président de la CAF, a annoncé qu'il y aura une dotation de 100 millions de dollars. Pour rappel, la sélection algérienne a bien entamé les qualifications de la CAN 2023 en remportant ses deux premières rencontres contre respectivement contre l'Ouganda (2-0) au stade du 5- Juillet et la Tanzanie (2-0) à Dar Es Salam.