La terrible désillusion du mois de janvier, avec cette élimination dès la phase de poules de la coupe d'Afrique des nations, n'a pas encore été totalement oubliée mais aujourd'hui l'Algérie est déjà tournée vers le futur et notamment cette Coupe du monde 2022 au Qatar en fin d'année. Pour y participer, les Fennecs doivent d'abord éliminer le Cameroun lors des matchs de barrage qui se tiennent pendant cette trêve internationale. Et avec une victoire 1-0 vendredi en terres adverses, on peut dire que c'est plutôt bien parti, même s'il faudra finir le travail mardi à domicile lors du match retour. Et toute l'Algérie peut remercier un homme: Islam Slimani. Titularisé par Djamel Belmadi face aux Lions indomptables, l'attaquant de 33 ans a délivré son équipe et tout un pays avec son but de la tête inscrit juste avant la pause. En dehors de sa réalisation, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a livré une prestation de qualité pour être élu homme du match par de nombreux observateurs ou médias. Mais ce qui ressort de son match, c'est bien évidemment ce but, surtout qu'un énorme record se rapproche. Le numéro 13 algérien vient en effet d'inscrire son 17e but dans des qualifications pour un Mondial. Et c'est un certain Didier Drogba qui détient, pour le moment, le record avec 18 réalisations... Lors du match retour contre le Cameroun, mardi soir (20h30), le nouvel avant-centre du Sporting CP tentera donc d'égaler ce record ou même de faire mieux, tout en offrant un billet pour la prochaine Coupe du monde à sa nation. Ce qui lui offrirait un autre moment exceptionnel dans cette période assez heureuse pour lui. Car s'il est revenu sur le devant de la scène en sélection, Islam Slimani est déjà sur un nuage depuis quelques semaines et son départ de l'OL en fin de mercato hivernal. En sept matchs de Liga Portugal Bwin, ce dernier a trouvé le chemin des filets à quatre reprises pour une passe décisive. Une bonne passe donc pour l'Algérien qui continue ainsi sous le maillot de son pays. Islam Slimani est donc heureux et rend heureux. Après le match face au Cameroun, son partenaire Riyad Mahrez n'avait d'ailleurs pas manqué d'éloges à son égard: «Le but de Slimani? C'est un grand attaquant. Je pense qu'il a marqué son quarantième but là... enfin je le sais parce qu'il me le dit tous les jours (rires). On est content qu'il soit avec nous.» À 33 ans et après déjà 85 capes avec l'Algérie (40 buts), l'ancien Gone est donc toujours présent sous les projecteurs. Et une nouvelle prestation XXL dans 3 jours pour envoyer sa nation au Qatar rendrait l'histoire encore plus belle.