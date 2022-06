Vendredi après- midi, l'information est confirmée: le milieu de terrain de l'USM Alger et de l'Équipe nationale A', Billel Benhamouda, périt dans un accident de la circulation au niveau du tronçon Douaouda-Bousmail, aux abords de l'entrée de la wilaya de Tipaza, en compagnie de son ami Sid Ahmed Ouatit. Selon des témoins oculaires, la voiture a été incendiée après avoir percuté un poteau électrique. Les tentatives des présents de sauver les victimes se sont avérées vaines. Et ce n'est que quelques heures plus tard que l'hôpital de Koléa a pu identifier le corps des défunts, car calcinés. La mauvaise nouvelle est tombée tel un couperet, et tout le monde était sous le choc, n'arrivant pas admettre cette tragique disparition. D'autant que la veille, le très remuant joueur de 25 ans faisait parler de lui sur le terrain. Lors du tournoi des 4 nations, organisé par l'Algérie en préparation du CHAN-2023, l'EN A' disposait de la RD Congo (3-0) avec un but et une offrande de Benhamouda. Au coup de sifflet final de cette partie, le coach national, Madjid Bougherra, a accordé un repos aux siens, pour rejoindre leurs familles avant de se retrouver au lieu du stage pour préparer le dernier match face au Sénégal. «Billel était un garçon merveilleux, un talentueux compétiteur, mais avant tout d'une éducation et d'un sérieux exemplaires dont la joie de vivre et de jouer au ballon rayonnaient sur l'ensemble du groupe. Il fait partie de ces sportifs dont les qualités humaines rendent aisé le travail. C'était aussi un international à l'algérienne; un patriote authentique toujours fier de porter l'écusson de l'Algérie sur son coeur et de défendre les couleurs nationales», a témoigné Bougherra dans un message émouvant. Ce tournoi des 4 nations, qui a fini par être annulé, aura été le dernier souvenir que le public algérien aura du joueur. Celui-ci, formé à l'USMM Hadjout, s'engage en juillet 2016 en faveur de l'USM Alger, après avoir été repéré par Mohamed Mekhazni. Il est devenu, tout juste après, une pièce maîtresse sur l'échiquier des différents entraîneurs qui se sont succédé à la tête de la barre technique du club de Soustara. Les messages de condoléances ont afflué en direction de la FAF, son club, l'USM Alger, et sa famille en provenance de différents clubs algériens, étrangers (Al Ahly du Caire et le Raja Casablanca) ainsi que différentes instances. Inconsolable, le père du défunt a révélé que son fils avait tout préparé pour tenter une expérience à l'étranger, après la fin du stage de l'EN A', mais voilà que le destin l'a envoyé vers son Créateur. «À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»