Le premier groupe des supporters de l'Équipe nationale algérienne de football est déjà sur place à Douala depuis mardi dernier au Cameroun pour encourager Riyad Mahrez et ses coéquipiers, lors du match aller des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, demain, au stade Jopama. Ce premier groupe est celui des fans habitués des Verts, dirigé par Khaled et Issam, entre autres. Quant au second, il s'agira du groupe que le président de la République, a décidé de prendre en charge. Là, il y a lieu de noter que le premier contingent des supporters, dans le cadre du voyage organisé, s'envolera aux premières heures de la journée d'aujourd'hui. En effet, le déplacement à Douala se fera dans la nuit du 24 mars, alors que l'arrivée est prévue vers 6h du matin, bien évidemment du lendemain. Une fois sur place, les supporters resteront à l'aéroport jusqu'a 13h avant leur transport vers le stade de Japoma, alors que le retour se fera vers 23h, pour arriver à Alger à 4h30 du matin. Et de ce second groupe, le P-DG de Touring Voyages Algérie (TVA), Tahar Sahri a annoncé, il y a quelques jours, justement, qu'environ 1700 supporters se déplaceront à Douala pour soutenir l'Algérie. L'engouement des supporters pour se déplacer à Douala est bien remarquable et pour en avoir une idée, il y a lieu de rappeler, que depuis vendredi dernier, soit une semaine avant cette rencontre contre les Lions indomptables, le P-DG du TVA, Sahri a annoncé qu' «on est au remplissage du 11e avion. Nos agences restent mobilisées et sont toujours ouvertes aux derniers retardataires, vaccinés contre la fièvre jaune et contre le Covid-19. Ils seront quelque 1 700 supporters, à moyenne de 140 personnes par avion», a indiqué Sahri, assurant que «tout a été mis en oeuvre pour assurer les meilleurs services aux supporters algériens sur place à Douala.» D'ailleurs, pour préparer, dans les meilleures conditions possibles, l'arrivée des supporters algériens et ficeler leur court séjour sur place, une équipe spécialisée dans les voyages de groupe, a précédé les fans des Verts à Douala. Et c'est le conseiller du P-DG de TVA, Réda Amar qui l'a affirmé. Ainsi et au total, un programme de 12 vols à destination du Cameroun a été préparé par qui de droit. Ce programme comprend 4 vols qui décolleront d'Alger, et deux de chacune des wilayas d'Oran, de Constantine, de Ouargla et de Bechar. Concernant, la restauration, les organisateurs assurent qu'à l'instar d'Air Algérie et Tassili, TVA a prévu de fournir aux supporters et autres accompagnateurs, des boissons et repas, notamment à midi à Douala. Il y a lieu également de rappeler que l'opération de vente de billets aux supporters à destination de Douala a été entamée, dimanche, au niveau des différentes agences de TVA, soit exactement au lendemain de la décision du président de la République de prendre en charge les supporters de l'Équipe nationale. Le tarif définitif de l'offre (toutes charges comprises), qui comprend le prix du billet, les frais de visa, l'assurance voyage, le test PCR moins de 72 heures, le repas et le transfert de et vers l'aéroport de Douala, a été revu à la baisse, soit à 50000 DA, après avoir été fixé à 85000 DA. Dans ce même ordre d'idées, il faut noter que cette opération a été soutenue par les compagnies publiques Sonatrach, Sonelgaz, Mobilis, Serport et Madar. Il faut aussi ne pas oublier de mentionner que les services du ministère de la Santé «prendront en charge l'aspect sanitaire».