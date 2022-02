Depuis la résiliation de son contrat avec l'ES Tunis, au mois de septembre dernier, le milieu de terrain algérien, Abderraouf Benguit, n'a pas trouvé de club preneur. Il a passé une demi-saison blanche avant de s'engager, jeudi dernier, avec le MC Alger pour les 24 prochains mois. A-t-il couru un risque en signant ce nouveau bail en faveur du Vieux club de la capitale? Celui-ci risque-t-il, pour sa part, une sanction en lui faisant signer ce contrat? Selon des sources concordantes, il n'y a aucun risque et Benguit sera bel et bien qualifié au MCA, malgré le recours déposé par les Tunisiens. Ceci, étant donné que le contrat liant les deux parties (Benguit et EST) a été résilié unilatéralement par le joueur «pour juste cause», en se référant au règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA, dans son article 14. «En présence d'un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d'indemnités ni sanctions sportives)», lit-on dans ledit article. La juste cause n'est autre qu'un manquement ou faute grave d'une partie envers l'autre, permettant à la partie victime de rompre le contrat ou de prendre acte de la rupture aux torts exclusifs de l'autre. Benguit s'était basé sur le non-paiement de presque 7 mois de salaires pour résilier son bail et avoir, par la suite, gain de cause des instances juridictionnelles de la FIFA. Le MCA ne risquerait une sanction que si le contrat avait été résilié sans juste cause, puisque le club serait accusé, le cas échéant, d'avoir incité ce joueur à une rupture de contrat. La sanction se traduit, alors, par une interdiction pour le club d'enregistrer de nouveaux joueurs, à l'échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d'enregistrement complètes et consécutives, ce qui n'est pas le cas pour le Mouloudia. Comment obtenir, donc, le certificat de transfert international (CIT) de Benguit pour le qualifier, sachant que l'EST a déposé un recours sur la première décision de la FIFA? Dans l'article 3 de l'annexe du règlement en question, on peut lire: «Dans les cas de transferts internationaux pour lesquels aucun accord de transfert n'existe, le nouveau club doit saisir des informations spécifiques et soumettre via TMS certains documents relatifs au transfert. La procédure est ensuite transmise aux associations pour le traitement du CIT électronique.» Voilà qui est clair... Mais quelques heures avant de signer au MCA, Benguit était annoncé avec insistance du côté du CR Belouizdad, avant que les choses ne prennent une autre tournure. À la question de savoir pourquoi ce transfert vers le Chabab a capoté, une source au fait du dossier accuse «un ancien dirigeant du club, qui continue de le diriger derrière le rideau». Il s'agit, apprend-on d'autres sources, du même ex-dirigeant qui était derrière le recrutement de Ali-Mehdi Reghba en provenance de l'équipe de la réserve de Leicester City. «Aucun dirigeant officiel du CRB n'a négocié avec Benguit, ni ses représentants. Seul cet ex-dirigeant a négocié avec lui, en se présentant comme étant le seul décideur au CRB, avec la bénédiction de ceux qui sont installés officiellement dans leurs postes au club. Une fois l'accord trouvé, cet ex-dirigeant a informé le joueur et ses agents que le club a décidé de faire machine arrière et ne pas l'engager, puisque, dit-il, les Tunisiens sont passés aux menaces en envoyant une correspondance officielle à leurs homologues algériens. Or, le joueur, ses représentants et son avocat ont présenté tous les documents officiels qui prouvent que Benguit est en règle», détaille notre source. Celle-ci va encore très loin en enfonçant ce même ex-dirigeant, qualifié de «force occulte» dans les rouages du club belouizdadi: «Il faut savoir que quand il était en poste, il travaillait seulement avec deux agents de joueurs. L'un d'eux a été chargé d'une mission par des émissaires de l'EST de bloquer, par n'importe quelle moyen, le transfert de Benguit et le laisser, ainsi, sans club, histoire de se venger de lui après la résiliation unilatérale de son contrat. En contrepartie, les Tunisiens lui auraient même promis une commission lorsque le mercato sera fermé et Benguit restera au chômage.» Et de poursuivre: «L'ancien dirigeant du CRB voulait, donc, servir les intérêts de son ami et agent au détriment de l'avenir du joueur, en bloquant ce dernier. La preuve, le jour où Benguit a signé au Mouloudia, il (l'ex-dirigeant du CRB, ndlr) a tenté de dissuader le président Brahmia en lui faisant savoir que son club risque une lourde sanction, faisant référence aux menaces des Tunisiens. Mais Brahmia n'a pas suivi cela, étant convaincu de la véracité des documents présentés dans ce dossier.» Et ce n'est pas tout, à vrai dire, dans cette affaire, puisque notre interlocuteur dévoile: «Dans l'une des séances de négociations avec ledit ex-dirigeant du CRB, les représentants de Benguit lui ont montré une invitation envoyée au joueur par le club suisse de Berner Sport Club Young Boys. L'agent en charge de bloquer Benguit par l'EST a envoyé un mail aux Suisses leur expliquant que la transaction ne peut être conclue en raison du conflit entre le joueur et le club tunisien.» Finalement, ce «plan machiavélique» est tombé à l'eau et Benguit est mouloudéen pour les 24 prochains mois, en attendant de recevoir son CIT et prendre part aux rencontres de sa nouvelle équipe.