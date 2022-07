L'Équipe nationale de handball n'a pas réussi à franchir le cap lui permettant la qualification au tour des demi-finales du tournoi des Jeux méditerranéens Oran-2022. Ils ont été éliminés par l'équipe espagnole par (19 à 31). Sans grande surprise, la sélection masculine n'a pas pesé lourd face à la «Roja» qui a fini par remporter la rencontre lui permettant d'aller loin dans cette compétition. Lors de la rencontre les ayant opposé à l'Équipe nationale, l'équipe espagnole a, à plus d'un titre, démontré sa suprématie devant une équipe tout juste moyenne souffrant de plusieurs manquements et de défaillances de cohésion dans tous les compartiments, d'où la rencontre qui a été exploitée à leur profit par les Espagnols. Ainsi donc, les Verts, qui terminent le tour préliminaire, réalisant un bilan de deux succès, une rencontre au score de parité et une défaite, derrière l'Espagne, s'en sortant leader en récoltant 8 points, suivie par la Macédoine du Nord (5 pts), qualifiée au dernier carré à la faveur d'une différence de buts favorable comparativement aux handballeurs algériens. Ces résultats ont contraint l'Équipe nationale à jouer le marché leur permettant le classement à la 5e position. Les joueurs du sélectionneur Rabah Gherbi joueront, aujourd'hui, ce match de classement face à la Tunisie.

La rencontre sera domiciliée dans la salle du 24-Février d'Arzew, localité située à l'est de la wilaya d'Oran en allant vers Mostaganem. Pour la participation féminine, les coéquipières de Sabrina Zazaï ont réussi à résister aux Tunisiennes, avant de flancher au final par une petite différence. Le match a été bouclé au profit des Tunisiennes qui se sont imposées par (20-19), terminant le premier tour à la 4e et dernière place du groupe A avec trois revers en autant de matchs. Si les messieurs ont été éliminés par un score plus ou moins petit imposé par l'Espagne (31-19), les dames ont bouclé le premier tour par une troisième défaite de suite.

Les joueuses du sélectionneur Rabah Graïchi auront à tenter leurs potentialités en disputant, aujourd'hui, le match de classement pour la 8e en affrontant à la Macédoine du Nord.

La rencontre se tiendra à la salle d'El-Hachemi Hantaz dans la station balnéaire d'Aïn El-Türck, localité touristique située dans la partie nord de la wilaya d'Oran.