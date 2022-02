EEn entamant son 2e mandat à la tête du club sportif amateur (CSA) du Chabab de Belouizdad, Karim Chettouf s'est fixé un objectif primordial à atteindre. Il s'agit de récupérer le complexe du Caroubier et le mettre à la disposition des jeunes du club. Et c‘est chose faite, il y a quelques jours de cela, avec une grande annonce adressée aux supporters des Rouge et Blanc, qui n'attendaient que cela depuis belle lurette. Pour eux, il faudra assurer l'avenir de leur club, et cela passe inéluctablement par la formation. Chettouf, supporter du club et «défenseur» de ses intérêts, a fait de la récupération du complexe du Caroubier son cheval de bataille. Depuis sa prise de fonctions, il y a de cela 5 ans, il multipliait les sollicitations auprès des différents ministres de la Jeunesse et des Sports. D'El Hadi Ould Ali, en passant par Mohamed Hattab, Raouf Salim Bernaoui et dernièrement Abderrezak Sebgag, Chettouf n'a pas baissé les bras, lui qui fut soutenu, entre autres, par feu Belaïd Hachaïchi. «Maintenant, je peux tirer un grand ouf de soulagement», nous dit-il. Son entité va bénéficier d'un bail de location renouvelable chaque année, ce qui va permettre de mettre en place le projet, tant espéré, de voir le Chabab renouer avec sa vocation initiale, celle d'un club pourvoyeur de talents. De par son expérience en tant qu'architecte et dirigeant de football de longue date, Chettouf va se consacrer, désormais, à la concrétisation de son plan de travail. Il prendra en compte le rapport architecture - finances - objectifs. Qu'en est-il du club professionnel, sa SSPA et ses catégories jeunes? Sachant que ladite SSPA vient de prolonger le contrat du DTS des jeunes, Boualem Charef jusqu'à la fin de la saison en cours. À cette question, Chettouf nous dira: «Le CSA et la SSPA représentent, les deux, les mêmes couleurs, celle du Grand Chabab. Dans ce sens, nous allons trouver une issue afin que tout le monde profite de cet acquis pour le bien de nos enfants.». Le CSA du CRB peut se targuer d'être le premier à réaliser un projet de la sorte, et pour les réussir, insiste-t-on à dire, tous les efforts doivent être conjugués dans le même sens.