Le CR Belouizdad qui a bien battu nettement l'Espérance de Tunis (2-0), en quarts de finale «aller», disputé samedi au stade du 5-Juillet (Alger), a certes, pris une bonne option dans la perspective d'une qualification en demi-finales de la Ligue des Champions africaine, mais il craint déjà les séquelles sur le prochain match retour décisif. Si Sayoud a fait une excellente partie avec son coéquipier Draoui en étant buteur comme son camarade, il a, toutefois, fait un geste très condamnable envers un supporter du Chabab.

Bien que ce supporter ait fustigé le maître à jouer de cette équipe du Chabab qui semble bien se réveiller, il y a lieu de noter que le joueur Sayoud devrait bien se comporter en «professionnel». Sinon comment expliquer ce bras d'honneur en direction d'un supporter?

Ce qui veut dire que Sayoud pourrait bien être sanctionné pour ce geste. Cela dit, il faut aussi noter que dans le camp des Rouge et Blanc et en dépit de cette victoire nette face à l'EST, on craint surtout l'arbitre Gassama, désigné pour abriter le match retour décisif. On dit que Gassama est «pro EST», et comme il l'a déjà démontré lors d'une certaine finale retour en 2019 entre l'EST et le WA Casablanca, cela multiplie donc le doute des fans du Chabab. Mais, il faut toujours laisser la porte ouverte et ne point condamner l'arbitre avant sa prestation.

Sur le terrain, les joueurs du CR Belouizdad ont bien maîtrisé le match. En dépit de l'expérience des joueurs du coach Chaâbani, le CRB a joué sans aucun complexe devant l'une des équipes favorites pour le titre africain et dont les joueurs ont beaucoup plus d'expérience que les gars du coach Manojlovic. D'ailleurs, les efforts fournis par Selmi et ses coéquipiers ont été bien récompensés par l'ouverture du score méritée, signée Draoui, peu après la demi-heure de jeu. Ainsi et après un excellent travail effectué par Selmi, celui-ci déborde la balle sur l'aile droite, avant de la transmettre en retrait, ayant placé son coéquipier dans des conditions optimales pour scorer. Draoui n'a donc eu qu'à l'envoyer dans les filets de l'infortuné gardien de but de l'EST, Ben Cherifia (34').

Et les gars du Chabab auraient pu terminer la première mi-temps avec un score lourd, n'était-ce la mauvaise concentration de ses joueurs lors de l'ultime geste. La mi-temps est donc sifflée sur ce maigre score et l'avantage d'un but à zéro en faveur du CR Belouizdad devant une bonne équipe de l'ES Tunis. Et comme attendu, la réaction des joueurs de l'ES Tunis a été de tenter coûte que coûte de revenir à la marque en seconde période. Ben Romdhane et ses coéquipiers ont bien dominé, surtout le dernier quart d'heure, mais sans, toutefois parvenir à contourner la défense du Chabab bien organisée autour du duo Keddad et Bouchar.

Et c'est d'ailleurs au moment fort de la domination stérile des joueurs de l'Espérance que les joueurs du Chabab sont parvenus à doubler la mise. L'insaisissable Draoui a eu l'ingénieux geste de servir son coéquipier Sayoud qui ne s'est pas fait prier pour marquer le deuxième but pour le Chabab à la 83ème minute du jeu.

Le représentant algérien avait même l'occasion de corser la note dans le temps additionnel (90+3), mais la défense tunisienne a réussi à dégager en catastrophe. Le score en restera là et le CRB a donc gagné le plus logiquement cette première manche (2-0). En effet, outre le fait d'avoir marqué ces deux précieux buts, les Rouge et Blanc n'ont pas encaissé à domicile, ce qui représente un gros avantage, particulièrement pendant cette phase à élimination directe de l'épreuve, car il prive les Tunisiens de l'avantage du but à l'extérieur.

Le match retour se jouera dans une semaine, au Stade Radès de Tunis. Mais, le staff technique doit voir avec celui médical pour tenter de rétablir les joueurs Tariket et Koukpo, sortis pour blessures. Le départ de la délégation du CRB vers Tunis est prévu le 20 du mois en cours avant d'affronter l'EST, deux jours plus tard. Et justement pour ce deuxième match à Radès, le coach Manojlovic a estimé que

«cette victoire est bien méritée, mais la qualification n'est pas encore assurée».

Ce que confirme le meilleur joueur avec Sayoud, à savoir Draoui qui a déclaré à l'issue de la partie que «la qualification se jouera en Tunisie». Quant au coach de l'ES Tunis, Chaâbani, il a expliqué la défaite de son équipe en déclarant: «On a payé cash nos erreurs. Il y aura donc une autre manche chez nous à Tunis où il faudra se racheter.»