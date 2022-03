La salle omnisports d'Arzew (Oran), qui fait l'objet d'importants travaux de rénovation en vue du prochain tour des Jeux méditerranéens, l'été prochain, s'est dotée d'un tapis haut de gamme», a indiqué la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya. Il s'agit du tapis «Gerflor 9 mm», semblable à celui ayant abrité le mois de janvier dernier les rencontres du championnat d'Europe de handball, domiciliées en Hongrie et Slovaquie. «La salle multisports d'Arzew a été fermée depuis près de 2 ans, et devrait rouvrir ses portes, prochainement, pour accueillir une partie des activités de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue du 25 juin au 6 juillet 2022. À ce sujet, l'on fait état que des «chantiers, qui ont été lancés à cet effet, étaient scindés en deux parties». Ils ont été confiés à la direction de la jeunesse et des sports d'Oran, ainsi qu'à la commune d'Arzew. La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran s'est chargée de moderniser les aspects techniques de cette installation sportive, notamment «en recouvrant le terrain d'un nouveau plancher en bois, d'une excellente qualité qui permet aux sportifs d'offrir les meilleures performances et dans d'excellentes conditions», a-t-on souligné. Concernant le second volet lié aux travaux de réhabilitation des différentes installations de la halle, la direction de la jeunesse et des sports fait état des «opérations qui ont été confiées à la commune d'Arzew, «qui a récemment bénéficié d'une importante manne financière débloquée à l'effet d'achever les travaux». Les Jeux méditerranéens 2022 sont à moins de 100 jours. La ville d'Oran et ses environs s'apprêtent à accueillir la 19e édition de cette manifestation sportive, tout en s'apprêtant à offrir la meilleure image de l'Algérie. Cela se traduit par les installations et les infrastructures nécessaires mises en place à cet effet. «À Mascara, le stade de Sig sera prêt à abriter les matchs du tournoi», a-t-on indiqué. Le coup d'envoi sera donné le 25 juin prochain, cette manifestation d'envergure constitue la meilleure opportunité pour la wilaya de Mascara d'ouvrir ses portes aux épreuves aquatiques et footballistiques, d'où la mise en place du complexe sportif de Sig, localité, située à quelques encablures de la wilaya d'Oran. Ladite infrastructure comprend une piscine olympique et un terrain de football. Ce stade vient s'ajouter aux quatre autres retenus devant abriter les matchs de la compétition. «Il sera livré définitivement au mois d'avril prochain», a-t-on annoncé. «Le complexe sportif de Sig s'étend sur une superficie de 11 hectares. Il comprend, outre le stade de football d'une capacité de 20 000 spectateurs qui sera livré définitivement au mois d'avril prochain, une piscine olympique avec deux bassins, une salle omnisports, un terrain d'athlétisme et un autre réservé à l'entraînement et à la récupération. La construction du nouveau stade de Sig a été lancée en 2013. Le second terrain de jeu dédié à l'athlétisme est lui doté de 1 000 places.