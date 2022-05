L'ASO Chlef a réalisé le parcours d'un champion au cours des 14 dernières journées, en collectant 33 points sur 42 possibles, ce qui lui a permis de faire une remontée spectaculaire au classement général de la Ligue 1, dont il occupe actuellement le 6e rang, avec 44 unités. En effet, au cours de leurs 14 derniers matchs en championnat, les Chélifiens ont remporté 10 victoires, contre 3 nuls, et seulement une défaite. La révolte des protégés de l'entraîneur Samir Zaoui a été déclenchée lors de la 15e journée, à l'occasion de la réception du WA Tlemcen. Avant cette rencontre, les Rouge et Blanc se morfondaient dans le bas du tableau, et leur coach brandissait la menace de partir à cause des nombreux problèmes dans lesquels se débattait le club. Mais depuis l'éclatante victoire face au WAT (4-0), l'ASO n'a plus cessé de surprendre, en enclenchant un nouveau départ, qui lui a permis de se hisser à la 6e place, qu'elle partage ex aequo avec le CS Constantine, à l'issue de la 28e journée. Après le WAT, le MC Alger, qui joue les premiers rôles cette saison, fut la deuxième victime des Lions de Chlef, qui ont réussi à battre les Algérois sur leur propre terrain, à l'occasion de la 16e journée, avant d'enchaîner une 3e victoire de rang, contre le CSC, pour le compte de la 17e et dernière journée de la phase aller. Leur moisson est très encourageante depuis le début de la deuxième manche du championnat, en décrochant 24 points sur 33 possibles, après 11 journées de cette seconde partie de la compétition. Et ce n'est pas tout, puisque les gars de Chlef n'ont concédé, jusque-là, qu'une seule défaite en cette phase retour, lorsqu'ils étaient tombés à domicile contre l'ES Sétif lors de la 20e journée.