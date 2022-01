L'Equipe nationale a très bien joué et gagné face à une très grande équipe du Ghana (3-0). Mais laissez-nous vous donner 3 conseils majeurs pour une bonne EN, en coupe d'Afrique, qui débute, aujourd'hui. Primo, attention à nos deux excellents joueurs Belaïli et son frère-ami-coéquipier-larron en foire, Bounedjah, qui se noie dans un verre d'eau depuis quelques matchs. Le premier joue trop facile; il garde trop le ballon et, donc, reçoit des coups gratuits! Certains referees ne sifflent jamais ces trucs. De plus, le n° 10 algérien a trop tendance à garder le ballon, en levant la tête et chercher Bounedjah, étroitement serré de près, tout en laissant un coéquipier debout comme un «I», isolé, pantois et pourtant très bien placé pour conclure l'action collective, partie des pieds du magnifique Zerrouki qui reçoit le cuir du formidable Zorgane, donne la balle à Attal, lequel passe à ce diablotin de Boulaya, qui talonne sur Benrahma qui ouvre sur Belaïli, qui va mettre à néant tous les efforts des gars, en jouant trop facilement et perd le cuir. Dommage : secundo, attention aux tacles de nos joueurs! C'est le penalty assuré! Foi de Var!!! Tertio, il faut, sans faute, vu l'intensité des matchs, impérativement préserver la condition physique des plus vieux joueurs, comme le fait si bien l'excellent M'Bolhi, constamment en forme aux bons moments périlleux! Mais, là, nos «conseils», mourir sur le gazon, si tout ce que nous venons de mettre en exergue, n'émanent, ni plus ni moins, d'un stratagème de Djamel Belmadi! Attendons la suite, mieux pour voir et apprécier! Finalement, ce sera aujourd'hui, 9 janvier 2022, que les joutes de la CAN débuteront au Cameroun, dans la joie typiquement africaine, avec ses tamtams et l'espoir uniquement algérien, de remporter le trophée! Les pronostics vont cesser une fois le coup d'envoi donné. Cesserons aussi les idiotes prophéties, entendues, çà et là, à travers le petit écran, les réseaux sociaux n'ayant rien à voir avec l'esprit sportif et le fair-play, chers au foot. Notre Onze national est, en principe «belmadisé» donc, vacciné contre toute attaque émanant de sinistres personnages, qui ignorent totalement les principes de base du sport en général, et du foot, en particulier. Les fans des Verts le savent très bien, eux, qui continuent à fêter les «A'», leurs exploits et leurs réalisations. Ah, j'allais oublier le monumental et phénoménal but du fantastique Belaïli, qui empêche même, aujourd'hui, les envieux, les jaloux et les éternels pleureurs, de bien manger, de ne pas veiller et de dormir très tard, le «seigneur sommeil», les fuyant, comme la peste! Mais le rêve fou de demain, dépasse et de loin, très loin, le sacre des gus à Madjid Bougherra, qui se repose, après 2 mois d'efforts physiques et moraux! Les 28 joueurs capés de Belmadi, entrent dans l'esprit du jeu, nous dirions même du très beau jeu! Nul doute que les incertitudes nées de la propagande de bas étage, de certains énergumènes, faits pour tenter de détruire tout ce qui est beau. Et notre Onze national est non seulement beau, mais élégant, acharné, lutteur jusqu'au bout, muni d'un esprit guerrier, de résistance à toute épreuve et invaincu depuis belle lurette! Vous verrez les premières minutes, puis les premières heures, puis les premières 90 minutes, ou bien, plus tard, 120 minutes, la volonté de réussir de nos jeunes footballeurs venus au Cameroun, avec la même volonté de gagner, les mêmes ressources déployées en vue de prendre les 3 points de la victoire, quel que soit l'adversaire! Ce sera un agréable remake du Caire en 2019, année du «Hirak béni», avant qu'il ne sombre dans les failles du ravin de la division, la haine, la joie de voir notre pays se morfondre dans des problèmes insolubles! Mais pour revenir au sport proprement dit, disons, sans essayer de trouver de bouc émissaire, nous jouerons notre va-tout, et si par «malheur», nous devions tomber, ce sera avec les honneurs, car le peuple sait depuis maintenant 3 courtes années, que nous avons un ensemble mené par «Sa seigneurie» le n°7, Mahrez prêt à faire trembler les puissants, les prétendants et même les prétentieux! Qui a dit ne pas connaître les Algériens. Alors, qu'il aille voir évoluer les Verts, ou si vous voulez bien les Fennecs, voire les guerriers du désert au Cameroun, à compter de la semaine prochaine! Vous serez surpris par la combativité de Feghouli et de Bennacer, l'élégance de Zerrouki, l'abattage de Bendebka, l'incassable Boulaya, la vigilance de Attal, de Benayada, de Halaïmia, de Mandi, de Bedrane, de Tougaï, de Benlamri, de Chetti et de Bensebaïni et les efficaces chasseurs de buts, Belaïli et Brahimi, l' assoiffé de buts Slimani ou Bounedjah, le bourreau, et surtout «Sidhoum» Mahrez ou le virevoltant Ounas ou encore la flèche empoisonnante Benrahma! Le tout sous la bénédiction du «sphinx» qui veille sur la «tribu», M'Bolhi! Assis sagement sur le banc de touche, les Oukidja, Zeghba, Amoura, Benkebla et Tahrat, attendront l'appel de Belmadi pour prouver que leur place n'est nullement usurpée! Louer nos joueurs à la veille de l'ouverture des hostilités, ne peut qu'être salutaire, car l'esprit défaitiste ne fait pas partie de notre éducation! Nous gagnerons parce que le mot victoire fait partie de «nous»! Nous l'avons déjà écrit, depuis des mois, qu'on ne peut perdre un match, très bien préparé, bien pensé, bien réfléchi et bien calculé, dans le sens qu'il n'y a jamais de calculs lorsqu'on est bien dans sa tête! Le mental est notre force première, et l'éblouissante classe individuelle des joueurs, notre force de frappe et notre insolence balle aux pieds, sont nos principaux atouts! Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes! Aux adversaires, et surtout aux éternels pessimistes, qui n'attendent qu'un faux pas des «Verts», pour descendre en flammes le chef de la «tribu», Djamel Belmadi, l'incomparable, l'élégant, le courageux, le fonceur, le cerveau, le vrai et propre patron, notre coach national, des années 2019, 2020, 2021 et 2022, pour déverser leur fiel, à longueur de plateaux en cartons-pâtes, que personnellement, à chaque occasion, nous évitons de suivre, par souci de ne pas nous abrutir et tomber bien bas, plus bas que les caniveaux bouchés de la capitale. Les fans, les vrais, ceux qui ne pleurent plus, ne tremblent plus, ne stressent plus, ne croisent plus les phalanges, depuis l'arrivée du digne fils de ce pays. Un pays qui possède un drapeau, un symbole hissé au firmament d'un ciel azur, blanc de la beauté céleste qui luit au- dessus, de plus de 5 millions de martyrs, qui se reposent dans l'Eden, depuis 1830, en juillet. Il flotte aussi sur la grande bleue, en janvier-février 2022, juste pour saluer les victoires qui attireront l'attention des Algériens et des amis, tel le brave Saoudien «Boualem», qui aiment vraiment ce pays! Vous verrez et vous ne le regretterez pas, d'avoir suivi les exploits, les beaux buts, les plus belles actions des Verts, jamais rassasiés et qui en veulent encore et encore! Et lorsqu'on vous demandera de quel pays, êtes-vous, vous répondrez en choeur: «Nous sommes les Algériens, ceux qui viennent de gagner la coupe d'Afrique coup sur coup, deux fois: en 2019 et 2022!»