La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le lancement dès août 2023, d'une Super Ligue africaine avec une dotation de 100 millions de dollars (96 millions d'euros). La cérémonie de lancement de Super League est prévue en Tanzanie en août 2022. La compétition débutera en août 2023, précise l'instance dans un communiqué publié sur son site officiel à l'issue de la réunion de son comité exécutif à Rabat.

La Super League africaine donnera un nouveau souffle à la compétition interclubs africaine. Les vainqueurs, de même que les participants à la première Super League africaine recevront des prix importants. Les recettes du tournoi comprendront, notamment des paiements de solidarité substantiels aux 54 associations membres de la CAF.

Les détails, y compris le nom officiel, seront dévoilés lors de l'événement de lancement. «Une partie importante de l'argent de la Super League de la CAF sera réinvestie dans le football africain et une partie du processus consiste à donner 1 million de dollars chaque année à chacune des 54 associations membres de la CAF en tant que contribution au développement du football et de la jeunesse», précise le président de la CAF, Patrice Motsepe. Et d'ajouter: ««Il devrait y avoir 24 clubs qui seront choisis en fonction du Classement FIFA, a-t-il lâché. Puis il y aura tous les critères géographiques, avec une limite du nombre de clubs que vous pourrez avoir par pays ou bien par région.»

Lors de l'Assemblée générale extraordinaire de l'an dernier en Égypte, les 54 associations membres avaient voté à l'unanimité pour le lancement du tournoi en donnant mandat au président ainsi qu'au comité exécutif pour sa mise en oeuvre. «La décision a maintenant été prise de mettre en oeuvre la Super League de la CAF.

Elle débutera en août 2023 et nous tiendrons une cérémonie de lancement lors de la 44e Assemblée ordinaire de la CAF en Tanzanie le 10 août prochain. Nous avons été inondés d'investisseurs et de sponsors, qui sont impatients de s'associer à la Super League de la CAF. Elle a un énorme potentiel pour élever considérablement le niveau du football africain et le rendre encore plus puissant», a déclaré Motsepe.