L'importance du sport comme moyen pour «rapprocher les peuples» et «faire connaître les justes causes» a été mise en avant par les participants au Séminaire sur le sport et la diplomatie, organisé par l'ambassade d'Italie à Alger et la Fédération italienne d'escrime, en collaboration avec la Fédération algérienne d'escrime (FAE). Les participants à ce séminaire, tenu à la veille de l'organisation par l'Algérie de l'une des étapes de la Coupe du monde 2022 de sabre (messieurs et dames), ont été unanimes à affirmer que le sport «a de tout temps été l'ambassadeur» des pays participants aux compétitions et championnats mondiaux, continentaux et régionaux. Le président d'honneur de la FAE, Raouf Salim Bernaoui a souligné que «le sport a toujours été associé à la diplomatie», rappelant dans son intervention que «Pierre de Coubertin, qui fut à l'origine de la création des Jeux olympiques de l'ère moderne et connu pour avoir été un grand sportif qui pratiquait l'escrime, avait pour objectif de rassembler le plus grand nombre possible de peuples pour nouer des contacts entre eux, avant toute compétition sportive».

«À travers cette Coupe du monde, nous voulons contribuer à faire connaître davantage l'Algérie, d'autant plus que les escrimeurs participants viendront des cinq continents, ce qui nous permettra de promouvoir davantage l'image de notre pays, comme ce fut le cas lors des Jeux méditerranéens 2022 d'Oran qui ont été la meilleure représentation diplomatique de l'Algérie», a-t-il estimé.

L'Algérie «a été l'un des premiers pays à avoir mis à profit le sport au service des justes causes politiques, notamment pour défendre la cause du peuple algérien et sa lutte pour l'indépendance, à travers l'équipe du Front de Libération nationale (FLN) qui grâce aux différents matchs qu'elle a eu à jouer, a contribué à faire connaître les sacrifices et la lutte du peuple algérien contre la colonisation française», a-t-il dit. De son côté, l'entraîneur de l'Équipe nationale italienne d'escrime, Nicola Zanotti a souligné que la Fédération italienne d'escrime veut transmettre aux jeunes les valeurs du sport, à savoir le respect des coéquipiers, des entraîneurs et de l'adversaire». «Nous leur apprenons aussi que le sport est éducatif avant d'être une compétition», a-t-il dit, ajoutant que «la Fédération italienne d'escrime a envoyé des entraîneurs dans plusieurs pays, en vue de jeter des passerelles entre les différentes sélections du monde». Pour sa part, le président du Comité national de suivi des athlètes d'élite, Nasreddine Guermiche considère que «le sport rassemble, parfois, ce que la politique divise». Compte tenu de l'importance du sport, l'ONU a créé le Bureau pour le sport au service du développement et de la paix (UNOSDP)», a-t-il dit. Il a rappelé l'équipe de football du FLN qui a fait entendre la voix et les souffrances du peuple algérien pendant la colonisation.

Le conseiller du président de la Fédération italienne d'escrime a précisé que «par le sport nous avons exprimé nos positions à l'égard de certains événements». Le premier conseiller à l'ambassade d'Italie en Algérie, Antonio Poletti, s'est félicité de cette rencontre organisée à l'initiative de la Fédération italienne d'escrime et du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.