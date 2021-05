La JSK poursuit sa série de bons résultats et continue de renforcer sa position dans la course au titre de Championnat national. Avant-hier, les camarades de Hamroun sont allés chercher un match nul à Bordj Bou Arréridj face au CABBA (1-1), dans le cadre de la 20e journée du championnat de Ligue 1. Les Canaris ont de plus en plus le moral et surtout la volonté de faire de bons résultats. Le travail de Denis Lavagne ainsi que ses adjoints dans tous les domaines commence à donner de très bons résultats. Et c'est justement dans cette tendance qu'est intervenu le match nul à BBA où les gars de la Kabylie ont tenu en échec l'équipe locale. Toutefois, il convient de noter que malgré le point glané à Bordj Bou Arréridj, le classement des Canaris est resté figé. Le club kabyle reste à la cinquième position avec

35 points, loin derrière le leader, l'ES Sétif. Ce qui est cependant remarqué est le retour de la bonne forme chez les Canaris qui travaillent pour remonter dans le score. Le principal indicateur de ce retour proche dans le premier carré est la série actuelle de bons résultats sur le plan national tout comme le plan international. Les camarades de Hamroun comptent en effet, sous la houlette de l'entraîneur Denis Lavagne jouer les premiers rôles. En effet, les Canaris veulent jouer les premiers rôles dans la course au titre de championnat comme dans la course au titre de champion africain. De toute évidence, le chemin est bien tracé en coupe de la CAF avec une qualification arrachée haut la main avec une place de leader de leur groupe. À présent, les Canaris préparent les quarts de finale avec une rencontre au sommet face au club tunisien CS Sfax. Les Kabyles iront en Tunisie pour jouer le match aller, dimanche 23 mai. Une confrontation qui s'annonce déjà très difficile au vu des enjeux qui l'entourent. Les Tunisiens voudront à tout prix faire un bon résultat avant de devoir venir à Tizi Ouzou pour affronter les Kabyles pour le compte du match retour. Aussi, les préparations sont à pied d'oeuvre pour cette prochaine confrontation. En effet, les Canaris seront astreints, selon Lavagne, à de rudes séances de préparation durant les prochains jours. Même la rencontre qui les attend face au MC Oran, mardi le 11 du mois de mai en cours s'inscrit plus dans le cadre des préparations pour la confrontation internationale. De leur côté, les supporters ne sont pas restés les bras croisés. Pour la première fois dans l'histoire du club kabyle, une quête est en train d'être réalisée pour récolter des fonds pour le club. Les supporters de la JSK résidant à l'étranger ont en effet lancé une opération de collecte de fonds pour aider leur équipe à dépasser sa crise financière. Cette initiative prouve pour le moins le degré de civisme des supporters du club kabyle et leur amour pour leur club. Les supporters appellent également les membres du SSPA à cesser leurs querelles dans l'intérêt du club. Des querelles qui risquent d'entamer sa notoriété au niveau international étant donné que la JSK est actuellement sous le zoom des médias internationaux et surtout africains.