Ooredoo l'opérateur télécoms officiel au Moyen-Orient et en Afrique de la Coupe du monde FIFA - QATAR 2022™, permettra à toutes les personnes présentes au Qatar de se connecter à travers son réseau 5G leader et de développer leur expérience, faisant de cette compétition la première du genre à exploiter la technologie 5G. La couverture du réseau 5G sera disponible dans tous les stades, atteignant ainsi l'Internet ultra rapide avec une vitesse de téléchargement qui devrait dépasser 1 Gigabit par second, avec une rationalisation fiable pour les spectateurs qui suivront les matchs. Ooredoo s'est, depuis longtemps, préparée pour absorber la demande croissante en termes de services de télécommunications pendant la compétition et ce, grâce à ses investissements pendant des années dans l'innovation et la technologie. Cela a permis à la compagnie de jouir d'une position lui permettant d'offrir des services télécoms rationalisés et une expérience très développée pour les spectateurs, aux citoyens, aux résidents du Qatar, ainsi qu'aux visiteurs qui se déplaceront pour vivre cet évènement sportif majeur. Ooredoo avait exhibé ses préparatifs grandioses pour l'évènement sportif majeur, et a fourni tous les détails concernant ses préparatifs pour offrir une expérience sans précédent pour tous ceux qui assisteront à cette compétition, que ce soit des supporters du football ou de l'équipe opérationnelle. Ooredoo a finalisé le développement de l'ensemble du réseau mobile 4G et 5G, qui a été doté avec des équipements et fonctions des plus modernes et des plus sophistiqués et ce, en préparation pour la Coupe du monde de la FIFA - Qatar 2022™. Cette modernisation comprenait la garantie de la disponibilité d'une capacité appropriée du réseau et d'une flexibilité pour toutes les composantes du réseau et du réseau radio RAN, du réseau central, de transfert de données et ce, pour les secteurs national et international. Cette opération a également touché la modernisation complète du centre réseau avec l'utilisation du réseau central Cloud sophistiqué dans les centres de données modernes. La couverture du réseau 4G et 5G est assurée dans les huit stades de la Coupe du monde et leurs périphéries avec plus de 8,466 antennes multifréquences reliant plus de 500 kilomètres de câbles sans fil, et plus de 202 kilomètres de fibres optiques. Quant aux périphéries des stades, ces dernières sont couvertes par 41 tours intelligentes de communication et plus de 45 emplacements externes avec une puissance maximale. Les services de réseau mobile seront équipés avec plus de 5 000 cellules, les services du réseau TETRA et des services WI-FI avec la dernière technologie 2G/3G/4G/5G dans tous les stades.