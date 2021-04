La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel a énuméré les sanctions prises lors de la réunion du jeudi 22 avril ayant traité les affaires des matchs du tour préliminaire de la coupe de la ligue et du match en retard de la 15e journée de Ligue 1. Ayant récemment fait son retour au sein de l'ASO Chlef, Meziane Ighil, le coach des Lions du Cheliff, a été suspendu un mois (interdiction du terrain et des vestiaires) plus 100.000 DA d'amende pour «propos injurieux portant atteinte à la dignité et à l'honneur.» De son côté, le CR Belouizdad devra payer une amende de 200 000 DA pour absence d'entraîneur en chef sur la main courante.