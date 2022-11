Lors du dernier math amical des Verts, remporté face au Nigeria (2-1), le 27 septembre dernier, à Oran, l'entraîneur de la sélection algérienne de football, Djamel Belmadi, a fait part de son souhait que la fenêtre FIFA de novembre prochain soit mise à profit pour programmer deux matchs en préparation de la CAN 2023.

Aujourd'hui, on sait que le match Algérie-Suède est bien programmé le 19 novembre en cours à l'Eleda stadium de Malmö. Mais auparavant, l'Algérie devrait disputer un premier match amical face à un adversaire «africain» dont le nom n'a, jusqu'à présent, pas encore été divulgué officiellement et ce, à quelques jours du regroupement des Verts prévu à partir du 14 du mois en cours. Mais aux dernières nouvelles, il paraît que la sélection algérienne jouerait une première rencontre amicale face au Mali, le 16 novembre prochain. En réalité, on avait beaucoup plus parlé d'un match amical face à la sélection sud-africaine, les discussions entre les responsables concernés se sont interrompues pour des raisons non encore divulguées également. Ce qui a poussé bien sûr le président de la Fédération algérienne de football à trouver une sélection qui pourrait donner la réplique aux Verts avant le match amical contre la Suède. Et c'est pourquoi on parle beaucoup de la sélection malienne de football avec laquelle les très bonnes relations avec l'Algérie ont toujours été à la hauteur des deux nations du football continental. Et une fois cet accord conclu, il faudrait également trouver le stade dans lequel cette première rencontre amicale des Verts serait disputée. Et là, il faut rappeler que la Confédération africaine de football avait annoncé que les stades retenus pour le championnat d'Afrique des nations qu'organiserait notre pays l'année prochaine sont réquisitionnés tout en interdisant toute rencontre sur leurs pelouses. Justement, pour organiser un match amical face au Mali, il faut donc nécessairement que la Fédération algérienne demande à la Confédération africaine une dérogation pour disputer cette rencontre amicale face au Mali, soit au stade de Constantine, soit au stade d'Oran.

Là, il est très important de signaler que le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Veron Mosengo-Omba, est en visite de travail depuis jeudi en Algérie. Et durant quatre jours, il visitera les quatre sites et autres installations qui abriteront les phases finales du CHAN-2023 et s'entretiendra avec les responsables du sport algérien. Arrivé, jeudi, à Alger, le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Veron Mosengo-Omba, a entamé une tournée de quatre jours dans les différentes villes hôtes du CHAN-2023.

Reçu par le président de la FAF, Djahid Zefizef, jeudi, Veron Mosengo-Omba a entamé sa tournée d'inspection dès l'après-midi, après avoir déjeuné au Sofitel d'Alger avec les responsables de la FAF. Il y a eu d'abord la visite du stade de Rouiba où la délégation de la CAF a inspecté le terrain d'entraînement adjacent du terrain principal de cette ville. Hier et avant-hier, la délégation de la CAF, accompagnée du comité d'organisation local (COL), composé notamment de Rachid Oukali et Yacine Benhamza, devrait se rendre tour à tour dans les villes d'Oran, Annaba et enfin Constantine pour inspecter les stades d'Oran du complexe Miloud-Hadefi, du 19- Mai 1956 (Annaba) et de son stade annexe ainsi que le terrain d'entraînement Chabou-Abdelkader. Veron Mosengo-Omba achèvera sa visite au stade Hamlaoui de Constantine et son terrain annexe et celui d'entraînement, EBRC, avant son retour à Alger.

Enfin à noter que l'Algérie ne ménage aucun effort en matière de moyens pour garantir la réussite du prochain CHAN qui servira, à ne pas en douter, entre autres, à la promotion de sa candidature pour l'organisation de la CAN 2025.