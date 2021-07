Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a averti qu'il était possible que les jeux Olympiques de Tokyo se tiennent à huis clos, alors que les autorités nippones s'inquiètent de la recrudescence actuelle des cas de Covid-19 dans la capitale. Il est «possible qu'il n'y ait pas de spectateurs» aux JO qui doivent s'ouvrir le 23 juillet, a prévenu Suga jeudi soir. «Nous agirons en ayant comme priorité absolue la sûreté et la sécurité de la population japonaise», a-t-il souligné.

Les organisateurs des Jeux avaient décidé en juin d'autoriser le public résidant au Japon, mais à 50% des capacités d'accueil de chaque site olympique et dans une limite maximale de 10.000 personnes.

Mais les organisateurs et les autorités japonaises avaient déjà prévenu à l'époque que ces restrictions pourraient être encore durcies si la situation sanitaire se dégradait de nouveau.