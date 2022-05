Encore une fois, Manchester City ne remportera pas la Ligue des Champions cette saison. Frappé du même syndrome que le PSG, le richissime club anglais a buté sur les dernières marches qui l'emmenaient vers la victoire. Après Chelsea l'an dernier, c'est le Real Madrid qui a eu raison de lui cette fois. Une élimination en demi-finale d'autant plus frustrante qu'il tenait sa qualification en main pendant 91 minutes lors du match retour au scénario complètement fou. Beaucoup de choses vont être remises en question à l'Etihad Stadium. Les médias anglais parlent même en coeur de profonds changements au sein de l'effectif. Que ce soit pour le Sun, le Daily Mail et même le Telegraph, il ne fait plus aucun doute qu'Erling Haaland sera la recrue phare des Cityzens cet été en échange des 75 millions d'euros de sa clause libératoire. Il prendra la succession du Kun Agüero, parti l'an passé sans avoir été numériquement remplacé et offrira une vraie solution comme avant-centre. Le Norvégien ne sera évidemment pas seul à débarquer au club, qui se bat toujours pour être sacré champion d'Angleterre. Il se dit à Barcelone que Frenkie de Jong est de plus en plus sur le départ. Trois ans après avoir posé sa valise en Catalogne, le milieu de terrain néerlandais n'a jamais réellement convaincu, malgré les compliments de Xavi. Il pourrait également rapporter un joli chèque et soulager les finances du Barça. Guardiola a toujours été un grand admirateur de l'ancien de l'Ajax et aimerait le faire venir. En plus de l'Argentin Julian Alvarez dont le transfert pour la saison prochaine a déjà été officialisé en janvier dernier, ces deux éléments apporteraient de la fraîcheur dans un effectif qui en a besoin. Si Guardiola devrait bel et bien prolonger l'aventure malgré ses multiples désillusions en Ligue des Champions, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Fernandinho a déjà décidé de partir cet été, tandis que Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez et Ilkay Gundogan entrent tous dans leur dernière année de contrat. Rien ne dit qu'ils seront toujours là en août 2022, ni même la saison prochaine...