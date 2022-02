Manchester United n'y arrive pas... Malgré un mercato d'été très ambitieux avec les arrivées de Raphaël Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, le club anglais connait une saison décevante jusqu'à maintenant. Après le licenciement de l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer et la nomination de l'intérimaire Ralf Rangnick en novembre dernier, les Red Devils, 4es de Premier League, n'ont pas retrouvé des couleurs dans le jeu. Mercredi, le match du club anglais sur la pelouse de l'Atletico Madrid (1-1) en 8es de finale aller de la Ligue des Champions a finalement bien résumé l'exercice des Red Devils. Pendant une heure, les Mancuniens ont rendu une copie tout simplement indigne de cette compétition. Bousculés et étouffés, les hommes de Rangnick subissaient logiquement la loi des Colchoneros, avant l'égalisation d'Anthony Elanga à la 80e minute. Un résultat plutôt correct, mais un contenu d'une grande pauvreté. «Je n'en reviens pas de ce que nous avons proposé en première période. Après 7 minutes, il y avait 0-1 et le plan était directement à la poubelle.

À la pause, je leur ai dit que ce n'était pas suffisant. Que l'on devait donner plus. Ce n'est pas une question de plan de jeu ou de tactique. C'est juste une question de conviction. Y croire. C'était loin d'être suffisant. C'est la Ligue des Champions.

Il faut répondre à ce que demande le moment, et on ne l'a fait qu'à partir de la 60e minute», a déploré Rangnick face à la presse. Malgré les difficultés de son équipe, le technicien allemand se retrouve globalement épargné par les critiques. Après l'échec de Solskjaer et des précédents coachs, les observateurs demandent surtout aux joueurs de prendre leurs responsabilités. «Je n'aime généralement pas critiquer les joueurs, mais vous avez eu un professeur comme Louis van Gaal, qui a du succès.

Ils ont appelé Mourinho ‘dictateur'. Il était trop direct avec les joueurs, qui n'aimaient pas ça. Soudain, vous avez un ami. Ils aimaient Solskjaer parce qu'il était plus un père, un gars sympa. Quand est-ce que ça va être les joueurs?», a demandé Thierry Henry.

«Je ne suis pas un fan de Manchester United, mais lorsque vous jouez pour Manchester United, vous devez répondre présent, quel que soit l'entraîneur. Ça ne peut pas toujours être le coach. Je suis désolé mais ces gars-là ont besoin de jouer et de commencer à comprendre où ils sont», a terminé le consultant de CBS Sports.