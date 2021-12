Un autre revers pour le Maroc. Une autre victoire politique pour l'Algérie. La Confédération africaine de handball vient d'annoncer, dans un communiqué, le report sine die de la coupe d'Afrique des nations. Une annonce sonnant comme le coup de grâce qui met fin aux illusions expansionnistes du Makhzen.

Prévue du 13 au 23 janvier 2022, à Guelmim et à Laâyoune, dans les territoires occupés du Sahara occidental, la compétition est reportée à une date ultérieure. «Suite aux recours enregistrés au secrétariat de la Confédération africaine de handball (CAHB) après le tirage au sort, le Comité exécutif, réuni en session extraordinaire, ce jeudi

9 décembre 2021, par visioconférence, a décidé le report de la 25e coupe d‘Afrique des nations, seniors hommes, au-delà du mois de janvier 2022», indique le communiqué de l'instance africaine qui précise que «le conseil de la Confédération africaine de handball procèdera à un examen approfondi du dossier, au cours de sa session prévue le 28 décembre 2021, en vue d‘une suite diligente», sans toutefois préciser la nature des recours et leurs auteurs. Histoire de trouver une solution à même de régler cet épineux problème à forte dose politique. En effet, il est évident que les raisons de ce report sont d'ordre politique. La brouille diplomatique entre Alger et Rabat est passée par- là. La décision de l'Algérie de boycotter la compétition, en signe de protestation, a lourdement pesé sur le verdict.

En effet, le communiqué intervient au lendemain de l'annonce de la décision prise par l'Algérie de boycotter cette édition, en raison de la programmation du tournoi continental à Laâyoune et à Guelmim, en territoire sahraoui. Le président du directoire de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Abdelkrim Bendjemil, avait annoncé que l'État algérien s'oppose au choix de cette ville et a déjà entamé des discussions pour faire jouer la CAN dans une autre ville marocaine. Fidèle à ses principes pour l'autodétermination de tous les pays du monde sous joug colonial, l'Algérie a pris la décision de boycotter cette édition 2022 de la CAN. Comme, attendu par les organisateurs de la CAHB, complices du Maroc, ils ont décidé de remplacer l'Algérie par le Kenya. Une absence confirmée,

mercredi dernier, par la Confédération africaine qui a dévoilé les équipes devant prendre part à cette CAN, lors de la séance du tirage au sort des groupes. L'absence de la sélection algérienne pourrait avoir des conséquences pour la suite. L'équipe algérienne pourrait être empêchée de participer aux éliminatoires de la prochaine Coupe du monde.

Et elle doit donc payer une amende de 20 000 euros. Qu'importe! Les principes passent avant tout. Question de «Nif». Ainsi, en 48 heures, le Maroc a vu son monde vaciller. Mais le Makhzen est devenu, ces derniers temps, un habitué des revers. L'Algérie est, encore, à l'origine de ce coup de tonnerre. S. M.