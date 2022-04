La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral égyptien conduit par Amine Mohamed Omar, pour diriger le match entre le Wydad Casablanca et le CR Belouizdad, samedi prochain au stade Mohammed V de Casablanca (23h00), comptant pour les quarts de finale (retour) de la Ligue des Champions d’Afrique de football, a annoncé le club algérois lundi sur sa page officielle Facebook. Amine Mohamed Omar sera assisté de ses compatriotes Mahmoud Ahmed Kamel (1er assistant) et Ahmed Houssam Taha Ibrahim (2e assistant), précise la même source. En cas de qualification, l’actuel leader du championnat de Ligue 1 rencontrera en demi-finale le vainqueur de l’autre quart de finale entre les Angolais de Petro Atletico et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.