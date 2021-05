L'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a eu des maux de tête pendant des mois au sujet de l'identité de son gardien titulaire. Il a finalement donné à De Gea et Dean Henderson une chance... sans en être convaincu. The Sun indique que Manchester United va faire une offre ambitieuse pour Jan Oblak, le gardien de l'Atletico Madrid, afin de résoudre sa crise du portier numéro un. Mais ce n'est pas tout: les Red Devils laisseraient David De Gea partir dans l'autre sens, en tant que poids dans la transaction pour Oblak, pour réduire le coût du transfert (70 millions de livres sterling) et tenter de se débarrasser de son énorme salaire de 375 000 livres sterling par semaine. Certains des plus proches conseillers de Solskjaer ont fait pression, nous apprend The Sun, pour le Slovène Oblak, qui vient de remporter le titre de champion d'Espagne avec l'Atletico et représente une véritable assurance dans les buts.