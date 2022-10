Le club sportif amateur (CSA) du RC Relizane, sans président depuis la démission, l'été passé, d'Abdelfettah Benzineb, sera géré dans la prochaine période par un directoire, a-t-on appris, hier, de cette formation de l'ouest du pays. Face à l'échec des membres de l'assemblée générale à élire un nouveau président, les autorités locales, représentées par la direction de wilaya de la jeunesse et des sports (DJS), sont intervenues pour la mise en place d'un directoire, précise-t-on de même source. L'instance provisoire est présidée par Seghir Lemnouar et comporte neuf autres membres, dont un représentant de la DJS et un autre des anciens joueurs du club dont l'équipe de football est reléguée en Ligue 2 à l'issue de l'exercice passé. Le directoire du CSA/RCR est censé gérer les affaires du club pendant trois mois, au cours desquels il aura notamment comme mission de réorganiser les catégories jeunes. Il sera question aussi d'assainir la liste des membres de l'assemblée générale, en prévision de l'élection du nouveau président et son bureau exécutif, souligne-t-on. Le CSA/RCR ainsi que la société sportive par actions (SSPA) du club, qui gère l'équipe senior de football, sont plongés dans une crise multidimensionnelle depuis au moins deux saisons. Cette crise s'est accentuée après la démission, en début de semaine, du président de la SSPA, Youcef Landri, quelques semaines après sa nomination dans son nouveau poste grâce à l'achat par ses soins de la majorité des actions de la SSPA. Youcef Landri a jeté l'éponge après le retour de son équipe de Tlemcen où elle a perdu, vendredi dernier, face au Widad local (1-0) pour le compte de la 4e journée du championnat. Il a justifié sa démission par le fait qu'il n'ait pas bénéficié de l'aide nécessaire des différentes parties intervenantes dans le club, selon ses dires.