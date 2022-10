Le complexe olympique Miloud-Hadefi d'Oran vient d'être doté d'un nouveau terrain d'entraînement en prévision du championnat d'Afrique des nations (CHAN) de football des joueurs locaux que va abriter l'Algérie en début de l'année prochaine, a-t-on appris de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS). Ce nouveau terrain en gazon naturel est le deuxième terrain de réplique du complexe en question, après celui du stade d'athlétisme, en attendant l'achèvement des travaux de réalisation d'un troisième en gazon synthétique, a fait savoir à l'APS le premier responsable de la DJS, Yacine Siefi. Outre les trois terrains d'entraînement qui seront mis à la disposition des sélections participantes au CHAN, la DJS a prévu également de réhabiliter le terrain en gazon naturel du stade d'athlétisme sis au quartier des «Castors». Les travaux devraient être lancés dans les prochains jours, a encore assuré le même responsable. «Avec pas moins de quatre terrains d'entraînement, El Bahia sera prête à accueillir les six sélections qui y éliront domicile lors du premier tour du CHAN, étant donné que cette ville va abriter les rencontres de deux poules», a ajouté Yacine Siefi. Lors du CHAN (13 janvier-4 février 2023) la capitale de l'Ouest accueillera les sélections relevant du groupe 4 composé du Mali, de l'Angola et de la Mauritanie, ainsi que celles du groupe 5 comportant le Cameroun, le Congo et le Niger. Outre les rencontres de ces deux poules, le stade de 40 000 places du complexe Miloud-Hadefi abritera également un match des quarts de finale de l'épreuve et un autre des demi-finales, rappelle-t-on. Quant à la sélection algérienne, qui participe à ce championnat pour la deuxième fois, elle sera domiciliée au nouveau stade de Baraki (Alger) qui sera réceptionné dans les prochaines semaines. Les Verts, placés dans le groupe A, affronteront la Libye, l'Éthiopie et la Mozambique.