L'USM Alger semble décidée à jouer les premiers rôles durant cette nouvelle saison 2022-2023, surtout depuis la venue du coach principal, Boualem Charef à la barre technique. La preuve vient d'être donnée par Meziane et ses coéquipiers, qui sont allés ramener trois précieux points de leur déplacement à Khenchla où ils ont battu l'équipe locale, sur la plus petite des marges. Après avoir difficilement battu le premier nouveau promu, le MC El Bayadh (1-0), lors de la première journée, à Dar El Beïda, les Rouge et Noir ont vaincu cette fois-ci, un deuxième nouveau promu, à savoir la coriace équipe de Khenchela chez elle. L'unique but de la partie a été marqué par Belaïd, dès l'entame de la partie.

On jouait la 8', lorsque Belaïd a exploité à bon escient ce coup franc bien botté par son coéquipier Zouari en reprenant la balle de la tête pour la mettre au fond des filets de l'infortuné gardien de but Filali. Surpris, les joueurs du coach Neghiz réagissent instinctivement, et se lance à l'assaut du camp usmiste.

Zaidi et ses coéquipiers ont, certes, pris le match en main afin de tenter d'égaliser, au moment où Chita et ses camarades se regroupent en défense, jouant parfaitement les contres. La première mi-temps est sifflée sur ce score d'un but à zéro en faveur de l'USM Alger.

De retour des vestiaires, les gars de Khenchela reviennent à la charge pour tenter également d'égaliser, mais la défense de l'USMA bien regroupée autour de Redouani et Baouche a bien tenu. Voyant son équipe incapable de niveler la marque, le coach Nabil Neghiz décide alors de faire rentrer trois attaquants: Bako, Bayazid et Berkani. Les Khenchelis jouent mieux et multiplient les rushs, mais, il se trouve que finalement Charef eut à s'enorgueillir d'avoir mis en place une défense ben solide. De plus en plus confiants, les Rouge et Noir se sont même permis de tenter des contre-attaques pour «tuer» le match. Al Harish et ses coéquipiers n'ont pas su exploiter les quelques erreurs de marquage des locaux et paraissent bien se contenter de défendre ce maigre but inscrit en première période. Et c'est ce qu'ils ont très bien réussi, enregistrant, par-là même leur deuxième vitre consécutive durant ce début de la nouvelle saison 2022-2023. D'ailleurs, cette deuxième victoire est plus importante que la première contre El Bayadh, car celle-ci a été réalisée hors des bases des Rouge et Noir. Charef déclare en fin de partie que «l'adversaire était sous pression, on en a bien profité».

Quant au coach de l'USMK, Neghiz, il estime que «nous avons payé cash notre manque de préparation».

Ansi, l'USMA partage donc la première place avec le CR Belouizdad et le CS Constantine qui enregistrent également deux victoires consécutives en deux matchs joués.