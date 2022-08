Au Qatar, l'international algérien d'Al Ahli SC, Sofiane Henni, s'est illustré par un but, son premier de la saison, face à Al Sadd (3-2) pour le compte de la troisième journée de Qatar Stars League. Le milieu de terrain offensif a exploité à bon escient l'occasion d'une reprise de volée, à l'entrée de la surface de réparation, avant d'ouvrir la marque juste avant la pause, soit exactement à la 42e minute de jeu.

Mais, en seconde période, et à l'issue de cette partie, Henni et ses coéquipiers, ont finalement, perdu la rencontre sur le score de (3-2) face à son compatriote Baghdad Bounedjah et ses coéquipiers. Baghdad, qui a péché par manque de concentration pour exploiter les quelques occasions qui se sont présentées à lui. De son côté, et avec son club Al Gharafa, Yacine Brahimi, a donné du tournis aux défenseurs d'Al Shamal en inscrivant le seul but de son équipe, dans une rencontre qu'Al Gharafa a perdu sur le score étrique de (2-1). C'est de bon augure pour le très expérimenté international algérien sous les couleurs de sa nouvelle équipe en championnat. Lancé sur le flanc gauche de l'attaque, Yacine Brahimi a bien vu la position du gardien de but adverse avant de le lober.

Yacine Brahimi, ancien du FC Porto a rejoint la formation qatarie en juillet dernier après la fin de son contrat d'Al-Rayyan SC. De son côté, l'attaquant Islam Slimani en instance de trouver un nouveau club après son départ du Sporting CP, a été annoncé à Marseille qui cherche un buteur racé, comme lui. Mais, aux dernières nouvelles on évoque une approche de l'autre club français, Brest. Mais, pour le moment, Slimani tempère et attend une meilleure offre bien évidemment avec un meilleur salaire. De plus, l'OGC Nice compte aussi engager l'ex-joueur du CR Belouizdad qui a bien ce profil recherché d'attaquant expérimenté.

Et là, il y a lieu de noter qu'en réalité, il est bien intéressé pour rejoindre Nice, mais il va falloir d'abord résilier son contrat avec le SCP avant de concrétiser un éventuel retour dans le championnat français. Des fans niçois veulent bien voir Slimani rejoindre ses compatriotes et coéquipiers en sélection nationale algérienne et qui font partie de l'effectif actuel de l'OGCN, à savoir: Youcef Atal, Hicham Boudaoui, Billal Brahimi, Andy Delort et Teddy Boulhendi. D'ailleurs, Andy Delort et Youcef Atal ont été les premiers à disputer la manche aller des barrages de la Conférence de l'europa League en effectuant le déplacement avec l'OGC Nice en Palestine occupée pour y affronter le Maccabi Tel-Aviv. Attal et Delort ont d'ailleurs disputé l'ensemble de la partie alors que Billal Brahimi, présent sur la feuille du match, n'a effectué son entrée en jeu qu'à la 65', au moment où le gardien Teddy Boulhendi est resté sur le banc.

En Turquie, l'Istanbul Basaksehir où évolue Ahmed Touba l'équipe turque a réussi un match nul face aux Belges du Royal Antwerp (1-1). Ahmed Touba a fait son entrée en jeu durant ce match à la 72e minute. Par ailleurs, Saïd Benrahma, auteur d'une passe décisive a participé activement à la victoire de son équipe face à Viborg (3-1) en ne jouant que la dernière demi-heure de la partie. Aïssa Mandi et Villarreal ont pris une bonne option en battant les Croates du Hajduk Split (4-2). Mandi a disputé toute la partie, avant de concéder un penalty en toute fin de match. Pour Ramiz Zerrouki avec Twente, ils se sont inclinés en fin de partie face à Fiorentina (2-1). Zerrouki a cédé sa place à la 89e minute de jeu.Enfin, Bensebaïni et son équipe Hertha Berlin, rencontraient, hier, soir au moment où on mettait sous presse le Borussia Mönchengladbach pour le compte de la Bundesliga.