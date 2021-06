En fin de contrat, le défenseur central Sergio Ramos (35 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga cette saison) n'est pas parvenu à s'entendre avec son club du Real Madrid qui lui propose une prolongation d'un an avec une réduction de salaire de 10%. Cette situation a suscité l'attention du club formateur de l'Espagnol, le FC Séville, qui se tient prêt à s'engouffrer dans la brèche avec une proposition beaucoup plus généreuse à la clé, révèle le média esRadio! Pour le convaincre de retrouver le club qu'il avait quitté pour la Casa Blanca en 2005, la formation andalouse offrirait en effet un contrat de 5 ans au Merengue, soit jusqu'à ses 40 ans! Le salaire proposé (on parle de 7 millions d'euros annuels alors que le joueur percevait 12 millions d'euros au Real) paraît inférieur aux attentes de Ramos, mais le bail, longue durée, pourrait l'inciter à réfléchir, surtout que l'offre comprendrait aussi une possibilité de reconversion au sein du club au terme de sa carrière.