L'attaquant international burkinabè, Mohamed Lamine Ouattara s'est officiellement engagé avec la JS Kabylie pour une durée de 30 mois, a annoncé, ce samedi le club de Ligue 1 algérienne, sans préciser le montant de ce transfert, conclu quelques heures seulement après le débarquement du joueur à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger. Le club du Djurdjura a posté dans la foulée une photo du joueur, posant avec le maillot de la JSK, aux côtés de certains membres du conseil d'administration. Né le 14 juin 1998 à Lopou (Burkina Faso), Ouattara est un avant-centre athlétique, qui a entamé sa carrière professionnelle au JC Bobo Dioulasso, avant de rejoindre la formation de Sonabel, à partir de laquelle il vient d'être transféré à la JSK. En 16 journées de championnat, la JSK n'a inscrit que 16 buts, contre 9 encaissés, ce qui en fait une équipe relativement moyenne en termes d'efficacité offensive, et c'est dans la perspective d'améliorer ses statistiques qu'elle a engagé Ouattara. Ce dernier compte déjà 3 sélections avec les Étalons du Burkina Faso, dont une contre l'Algérie, au match retour des qualifications à la Coupe du monde 2022. Les deux équipes s'étaient neutralisées (2-2) au stade Mustapha Tchaker de Blida, et c'est Ouattara qui était derrière l'égalisation des Étalons, à travers le penalty qu'il avait obtenu à la 83', et qui fut transformé par son coéquipier, Issoufou Dayo. Seulement, il faut dire qu'un grand point d'interrogation suit cette signature. C'est parce que la JS Kabylie est interdite de recrutement, étant endettée. La Chambre de résolution des litiges exige du club de la Kabylie de payer plus de 6,5 milliards de centimes pour lever l'interdiction de recrutement. Et puisque le club est actuellement en pleine crise financière, l'on se demande comment ce cas va être réglé. La JS Kabylie occupe la 9e place au classement de Ligue avec 25 points et un match en plus à disputer contre Paradou AC, le lundi 14 février, au stade du 1er-Novembre pour le compte de la dernière rencontre de la phase aller.