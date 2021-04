Le Mouloudia d'Alger qui reste sur une défaite vendredi face à la JSM Skikda en déplacement (1-0) se trouve en pleine crise aussi bien financière, administrative qu'en matière de résultats sur les terrains. Et pourtant, c'est un club qui est chapeauté par la plus grande entreprise nationale algérienne. Sur le plan financier, aux dernières nouvelles, 20 milliards de centimes viennent d'entrer dans les caisses du club. Cela s'est passé au moment où les joueurs sont montés au créneau en exigeant leurs primes de 200 millions pour la qualification aux quarts de finale de la Ligue des Champions. D'ailleurs à ce sujet, Tahar Belkhiri a assuré les joueurs qu'ils ne doivent pas se soucier de leur problème financier qui se va se régler très vite avec cette entrée d'argent. Mieux encore, le même Belkhiri a assuré aux joueurs qu'ils auront leur argent au plus tard ce dimanche... Pendant ce temps, le président du conseil d'administration, Abdenacer Almas est sous très forte pression puisqu'il n'a pu régler ce problème financier des joueurs alors que les fans des Vert et Rouge insistent pour qu'il démissionne ou qu'on le fasse démissionner. Ce qui veut dire que la pression est si forte sur le président Almas qui se trouve vraiment sur la sellette au moment où du côté de l'administration de la Sonatrach c'est le mutisme total. Cela se passe alors que sur le terrain pratique, l'équipe est sans entraîneur depuis le départ du coach Abdelkader Amrani qui n'a pu travailler convenablement, alors qu'il n'a que 2 mois de présence à la barre technique des Vert et Rouge. C'est pourquoi, il estime qu'il est visé par une campagne dont il ne connaît point ni les instigateurs ni les responsables. Mais les faits sont là «c'est ce que je n'arrivais pas à comprendre», dit-il très touché par ces «insultes» des fans qui demandent son départ. «Je n'ai aucun problème avec personne et je venais juste d'arriver. Je n'ai limogé aucun coach, et je sentais vraiment que c'est une campagne dirigée contre ma personne et d'une façon gratuite», a indiqué le coach démissionnaire Amrani. Sous sa direction, l'équipe venait de disputer 7 matchs en 22 jours avec un effectif de 17 joueurs avant de rencontrer le Zamalek en phase de poule de la Ligue des Champions.

Et finalement, les fans du club ont eu le dernier mot puisque Amrani a décidé de démissionner: «Dieu merci, dit-il, je trouve que mon petit parcours est plutôt satisfaisant avec une qualification aux quarts de finale de la Ligue des Champions et des matchs derbys contre l'USMA, le NAHD et le CRB avec un classico contre la JSK plus une victoire comme l'indique Amrani avant de questionner: Est-ce catastrophique au point d'être toujours insulté? Et aujourd'hui, il se trouve donc que le MCA est sans entraîneur et c'est Bourayou qui assure l'intérim. Et aux dernières nouvelles, on apprend qu'il y a eu un contact qui vient d'être noué avec le Tunisien Khaled Benyahia pour succéder à Amrani. Cela se passe alors que le MCA reste sur une défaite en championnat d'Algérie vendredi dernier, face à la JSM Skikda en déplacement en match retard pour se retrouver à la 11e place avec 25 points. Ceci en attendant la mise à jour des autres matchs en retard dont celui contre le CA Bordj Bou Arréridj également en déplacement prévu le dimanche 25 avril pour le compte de la 16e journée, ainsi que contre le NC Magra également en déplacement prévu le vendredi 30 avril.

Enfin en Ligue des Champions, le MC Alger reste sur un précieux nul à Tunis, synonyme de qualification aux quarts de finale de cette prestigieuse compétition que les responsables veulent gagner pour bien fêter le Centenaire du club. Il faut reconnaître que ce n'est point de bon augure...