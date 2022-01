L'USM Bel Abbès est désormais sans président et sans entraîneur après la démission de Abdelghani El Hennani et Sid Ahmed Slimani.

Le premier responsable de l'USMBA a joint l'acte à la parole en transmettant sa démission écrite au wali et au directeur local de la jeunesse et des sports. El Hennani a agi de la sorte pour mettre un terme à 4 ans de règne dans cette formation de l'ouest du pays qui connaît la pire période de son histoire, puisqu'elle se dirige droit vers le troisième palier, une saison seulement après avoir quitté la

Ligue 1.

La situation actuelle dans laquelle se débat le club phare de la Mekerra devrait déboucher sur l'installation prochaine d'un directoire, en attendant de remettre de l'ordre au niveau de sa SSPA.

Les Vert et Rouge ont terminé à la 14e place la phase aller du championnat de Ligue 2, avec

12 points distancés de cinq unités par le premier potentiel non relégable, l'ASM Oran (12e, 17 pts). Avec un effectif composé de joueurs de la réserve, vu que le club est interdit de recrutement, l'USMBA aura du mal pour se maintenir en 2e palier, estiment les observateurs.