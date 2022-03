Le Real Madrid de Carlo Ancelotti espère gagner ce choc pour faire un grand pas vers le titre, alors que le FC Barcelone de Xavi, est à la recherche d'un ticket pour la Ligue des Champions.

L'explication entre ces deux clubs huppés de la Liga est prévu, ce soir, à partir de 21h00.

Ancelotti qui a retrouvé le banc madrilène, l'été dernier, est en passe de réussir un tour de force en planant sur le championnat et en étant qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions; Xavi, lui, a redressé le Barça pour le hisser à nouveau sur le podium de Liga... et croire en un retour en C1 dès septembre. De quoi rêver à nouveau d'un clasico des grands soirs? Pas vraiment. Il faut reconnaître que depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, et surtout celui de Lionel Messi? l'été dernier, l'abîme s'est creusé entre le Real et le Barça.

Historiquement, les Madrilènes ont remporté les cinq derniers clasicos, égalant la belle série du Barça de Pep Guardiola entre 2008 et 2011, et se rapprochant du record de sept victoires consécutives détenu par le Real entre 1962 et 1965. Et il se trouve que cela se passe à dix journées de la fin du championnat, où le Real aborde ce clasico en leader serein, dix points devant le Séville FC (56 pts). Le FC Barcelone,3e à 15 points du Real (avec un match en moins) et à égalité avec l'Atletico Madrid (4e, 51 pts), a plutôt le regard tourné vers les quatre premières places synonymes de billet direct pour la C1. L'objectif numéro un de Xavi et du président Joan Laporta.

Mais l'espoir d'une rivalité renaissante revient. Pour la première fois depuis le 1er mars 2019 et l'irruption de la pandémie de Covid-19, le clasico retrouvera enfin l'un de ses deux prestigieux écrins: le stade Santiago-Bernabéu. Encore faut-il faire remarquer que depuis l'arrivée de Xavi fin octobre, le FC Barcelone renaît.

En effet, le technicien catalan fait confiance aux jeunes comme Pedri, le Golden Boy 2021 (titre de meilleur joueur de moins de 21 ans décerné par le journal italien Tuttosport). Il réalise une saison magistrale du haut de ses 19 ans, malgré une blessure qui l'a privé de tout le début de saison. Contre Galatasaray en 8es de finale retour de Ligue Europa, jeudi, c'est lui qui a ramené son équipe à hauteur (37e) après l'ouverture du score des Turcs (29e), lançant le Barça vers la victoire (2-1) et la qualification pour les quarts (où l'attend l'Eintracht Francfort). Pedri est la tête de gondole de la nouvelle vague catalane, la «Dream Teen» (allusion à la «Dream Team» barcelonaise de 1992 en basket). Avec Gavi, Ferran Torres et Eric Garcia, il fait partie des cinq Blaugranas appelés par Luis Enrique au sein de la sélection espagnole pour la fenêtre internationale qui débute lundi. Côté Real, le grand point d'interrogation de ce clasico porte le nom de Karim Benzema: l'avant-centre du Real, auteur d'un triplé pour éliminer le Paris SG le 9 mars et devenu lundi le meilleur buteur français de l'histoire devant Thierry Henry, est sorti visiblement blessé en fin de partie à Majorque, lundi soir, et il est toujours incertain pour le clasico. Benzema s'est entraîné seul en salle vendredi. «Karim a ressenti une douleur sur un saut», avait répondu de manière évasive Ancelotti après le match.

Le seul absent certain côté merengue est Ferland Mendy: l'arrière gauche international français s'est blessé à l'adducteur de la jambe gauche et sera indisponible dix à quinze jours, a annoncé le Real jeudi. Chez les Catalans, Sergino Dest a rejoint l'infirmerie jeudi, victime d'une lésion au biceps fémoral de la cuisse gauche contre Galatasaray. Real ou Barça, l'un des deux monstres sacrés du football espagnol fera un grand pas vers son objectif dimanche soir. Et les supporters des deux camps n'attendent qu'une chose du match de clubs le plus regardé au monde: que renaisse la rivalité.

R.S.