Aujourd’hui à 15h15, le Real Madrid et le Barça s’affrontent pour le traditionnel Clasico. Un match avec en toile de fond la rivalité historique entre les deux clubs mais aussi un véritable enjeu sportif puisque les deux clubs sont séparés à la différence de buts en tête de Liga. Dans cet affrontement au sommet, le FC Barcelone pourra compter sur son atout offensif majeur : Robert Lewandowski. Côté madrilène, Karim Benzema sera à 100% de ses moyens pour tenter d’offrir la victoire aux Blancos. Voici comment ce duel est perçu en Espagne. Néanmoins, le Real devra faire sans Thibaut Courtois lors de la réception de son ennemi juré, le FC Barcelone. Souffrant d’une sciatique, le portier belge Ne s’en est toujours pas remis. C’est un coup dur pour Carlo Ancelotti qui devrait continuer à titulariser Lunin dans les cages madrilènes. En quatre matchs, le gardien ukrainien aura encaissé quatre buts et réussi une clean sheet. On espère pour Thibaut qu’il sera rétabli le plus vite possible. Quant au Real Madrid, la victoire est capitale pour lui sous peine de laisser filer le Barça au classement général. Les deux clubs vont s’affronter pour la 250e fois de leur histoire dans ce match comptant pour la 9e journée de Liga. La place de leader est en jeu car les deux formations comptent 22 points. Les Catalans sont en tête grâce à une meilleure différence de buts.