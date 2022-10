L'ES Mostaganem, qui retrouve la Ligue 2 de football cette saison deux ans après l'avoir quittée, affiche d'emblée ses ambitions pour jouer la carte de l'accession, au moment où son entraîneur préfère plutôt ne pas s'enflammer. Après trois journées de championnat, les gars de «Mosta» partagent le fauteuil de leader du Groupe centre-ouest avec le CR Mechria en réalisant un carton plein. Les Vert et Blanc ont enchaîné, samedi passé, leur troisième victoire de rang, et la deuxième en déplacement.

La nouvelle victime de la formation de l'ouest du pays a pour nom l'O. Médéa, qui a été relégué en deuxième palier à l'issue de l'exercice passé. L'ESM l'a emporté sur le terrain de son adversaire sur le score de 2-0. Cette victoire a enchanté au plus haut point le nouveau coach de l'Espérance, en l'occurrence, Bouziane Rahmani, qui a rejoint les Vert et Blanc l'été passé. «C'est une belle victoire sur le plan psychologique, notamment car elle nous permet de rester sur la dynamique des bons résultats, même si je dois dire que le mauvais état de la pelouse du stade de Médéa nous a beaucoup gênés», a déclaré ce technicien à l'APS. Ce troisième succès de suite a poussé tout le monde dans le club à se mettre à rêver d'un retour prochain dans la cour des grands, mais Rahmani, lui, préfère éviter d'exercer une pression supplémentaire sur ses capés. «Il est encore très tôt pour parler d'accession. Le chemin est encore long. On doit continuer à travailler avec tout le sérieux voulu, tout en négociant match par match. Il faut éviter de crier victoire avant l'heure», a-t-il conseillé.

En fait, l'entraîneur Rahmani garde toujours en mémoire le triste sort qui lui a été réservé la saison passée avec la JS Bordj Menaïel qui avait terminé championne d'hiver de la Ligue 2 (Gr. centre-est), de surcroît avec six points d'avance sur son poursuivant l'USM Kenchela. Mais à l'arrivée, c'est ce dernier qui a réussi à décrocher le seul billet donnant accès à l'élite. Lors de la prochaine journée, l'ESM accueillera le MC Saïda (11e, 2 pts) avec l'objectif de signer la passe de quatre, sachant que les protégés de Rahmani, qui ont marqué 5 buts jusque-là, gardent leur cage inviolée en trois rencontres.