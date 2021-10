350 millions d'euros. C'est le prix qu'a dû dépenser le PIF, le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, pour racheter Newcastle United à Mike Ashley, désormais ancien propriétaire des Magpies. Un rachat qui, de l'autre côté de la Manche, ne fait pas l'unanimité voire pas du tout, puisque les 19 autres clubs de Premier League sont révoltés comme l'expliquait la presse locale. Toujours est-il que le rachat est désormais officiel et que même si les écuries anglaises veulent une réunion d'urgence, la semaine prochaine, il ne sera pas annulé. De leur côté, les nouveaux dirigeants des Magpies sont déjà au travail, et le Telegraph donnait déjà, hier, une estimation de la prochaine enveloppe pour le mercato hivernal: 220 millions d'euros! Avec autant de millions, Newcastle pourrait donc faire quelques folies dès le mois de janvier, et les cibles ne manquent pas, ces dernières heures. Toujours d'après le média britannique cité précédemment, les nouveaux patrons des pensionnaires de St James Park pensent déjà à Jesse Lingard, actuellement à Manchester United, ou au défenseur anglais de Burnley James Tarkowski. Mais les Magpies comptent aussi faire leur marché, en dehors de la Premier League, et les noms évoqués sont plutôt intéressants. Selon des informations de la presse locale, comme Football Insider, le défenseur du Napoli Kalidou Koulibaly est tout simplement la cible principale des Magpies! Encore sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club italien, le Sénégalais était déjà annoncé dans le viseur d'autres écuries européennes récemment, comme le PSG. Mais ce n'est pas tout. La presse italienne évoquait aussi samedi un intérêt pour Mauro Icardi. Toujours attaquant du Paris Saint-Germain, l'Argentin de 28 ans joue de moins en moins à cause de la concurrence en attaque et un départ est plus que d'actualité pour l'ancien de l'Inter, qui dispose d'un contrat jusqu'en juin 2023 dans la capitale. Pour sortir Newcastle de la crise et le faire remonter au classement, lui qui est actuellement 19e de Premier League, les nouveaux propriétaires voient les choses en grand.