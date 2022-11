Dans le cadre des dates FIFA et la trêve de ce mois de novembre, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi a programmé deux matchs amicaux, le premier face au Mali, dans une semaine alors que le second est prévu à Malmö face à la Suède le 19 du même mois. En réalité, la sélection algérienne devrait initialement disputer une rencontre amicale face à l'Afrique du Sud, au stade chahid Hamlaoui de Constantine, et, dit-on, pour des raisons techniques, cette rencontre n'a pas pu avoir lieu. Et c'est ainsi que les présidents des Fédérations nationales, algérienne et malienne, se sont mis d'accord avec leurs staffs techniques, pour disputer ce match amical Algérie-Mali. Ainsi, et après avoir battu le Nigeria (2-1), en enregistrant sa 5e victoire d'affilée, le 28 septembre dernier, au stade Miloud Hadefi d'Oran, Djamel Belmadi avait bien déclaré, entre autres, en conférence de presse qu' «il y a toujours l'esprit de la compétition et de la gagne. Il faut le garder. La culture de la victoire est présente, il y a toujours ce rappel en dépit du fait qu'il s'agit de matchs de préparation».

Cela s'est passé lors de la deuxième et dernière sortie des Verts pour le compte du stage organisé à l'occasion de la fenêtre FIFA du mois de septembre. Auparavant, soit le 23 septembre dernier, la bande à Belmadi a également gagné contre la Guinée (1-0) en amical et dans le même stade d'Oran. «Aujourd'hui on a aligné des joueurs qui se connaissent, ce qui a permis d'élever le niveau, même si on a fait face à une bonne équipe. Contre la Guinée, je désirais voir de nouveaux joueurs, quitte à causer un manque de fluidité et d'automatismes», a expliqué le sélectionneur national.

Et le plus important est de faire remarquer que Djamel Belmadi s'est déclaré satisfait du déroulement de ce regroupement et des deux rencontres jouées pour la circonstance, et qui lui ont permis de voir «95% de l'effectif, des joueurs qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On a montré de la qualité dans la difficulté. C'est là où on progresse. On gagne deux fois. Des joueurs ont confirmé, ça nous donne des options pour l'avenir», s'est-il réjoui. Et c'est ainsi que le match prochain face au Mali serait également une très bonne opportunité pour Belmadi afin de revoir son effectif pour dégager un «onze» capable de mener la sélection à la qualification pour la CAN. Aujourd'hui, Belmadi veut tester la sélection face à celle malienne, drivée, par le nouveau coach Eric Sekou Chelle (44 ans) depuis mai dernier.

L'ancien international a été choisi au terme d'un processus enclenché depuis le mois de mai dernier et le licenciement de Mohamed Magassouba. Eric Chelle a fait une brève apparition dans le staff de Magassouba en mars dernier lors des barrages de la Coupe du monde 2022. Il était parmi les renforts du staff avec Cédric Kanté et autres Frédéric Kanouté. Désormais, c'est lui le patron. L'ancien entraîneur de Martigues aura pour objectif «la qualification du Mali pour la coupe d'Afrique des nations (CAN 2023) qui se déroulera en Côte d'Ivoire du

23 juin au 23 juillet 2023», indique la Femafoot. Aujourd'hui, le Mali est son nouvel international, Dembelé, joueur de l'Olympique de Lyon, tout comme l'attaquant du club allemand, Borussia Monchengladbach, Billia.

Ceci sans oublier ce milieu de terrain royal composé de Bissoum (Totenham), le capitaine d'Everton, Doucouré, et Haidara de Leipzig. Pour le moment, le sélectionneur national, Djamel Belmadi prépare sa liste pour les deux prochains matchs amicaux des Verts pour ce mois de novembre 2022.